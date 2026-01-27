DE
FR
US-Friedensplan für Gaza
Netanyahu will Hamas «auf jeden Fall» entwaffnen

Israels Premier Netanyahu will die Hamas entwaffnen – notfalls mit Gewalt. Der Gaza-Friedensplan mit den USA sieht dies vor, doch die Hamas verweigert sich, wie er in Jerusalem erklärte. Zudem drohte Netanyahu erneut dem verfeindeten Iran.
Publiziert: vor 10 Minuten
|
Aktualisiert: vor 6 Minuten
1/4
Laut Netanyahu muss die Hamas entwaffnet werden.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Netanyahu plant Entwaffnung der Hamas laut US-Friedensplan, verkündet in Jerusalem
  • Israel behält Kontrolle über Gazastreifen, trotz geplanter internationaler Stabilisierungstruppe
  • Zwölftägiger Krieg im Juni 2025 zwischen Israel und Iran eskalierte massiv
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (76) beabsichtigt die im US-Friedensplan vorgesehene Entwaffnung der islamistischen Hamas umzusetzen. Wie er mit US-Präsident Donald Trump (79) besprochen habe, könne dies «auf dem einfachen oder auf dem schwierigen Weg» geschehen, sagte er am Abend in Jerusalem. «Aber auf jeden Fall wird es passieren.» Darauf liege nun der Fokus des Gaza-Friedensplans, sagte Netanyahu. Die Hamas lehnt eine Entwaffnung bislang ab.

Vor der Entmilitarisierung des Gazastreifens und der Zerstörung von Tunneln der Hamas dort werde es keinen Wiederaufbau des Palästinensergebiets geben, betonte Israels Ministerpräsident. Der Küstenstreifen wurde im Krieg zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas grossflächig zerstört.

Sorge vor einer militärischen Eskalation

Der israelische Regierungschef sagte zudem erneut, Israel werde die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen behalten. Details dazu nannte er nicht. Im Rahmen der zweiten Phase des von den USA vorangetriebenen Friedensplans ist vorgesehen, dass Israels Armee sich aus dem Gazastreifen zurückzieht und bislang gehaltene Gebiete schrittweise an eine internationale Stabilisierungstruppe (ISF) übergibt. Die USA hatten diese zweite Phase bereits ausgerufen. Die ISF ist allerdings noch nicht gegründet worden.

Netanyahu drohte zudem erneut dem verfeindeten Iran: «Sollte der Iran den schweren Fehler begehen, Israel anzugreifen, werden wir mit einer Macht antworten, die der Iran noch nie zuvor erlebt hat.»

Angesichts von Spekulationen über einen möglichen neuen US-Angriff im Iran und gegenseitigen Drohungen der Länder gibt es derzeit grosse Sorgen vor einer militärischen Eskalation in der Region. Im vergangenen Juni gab es einen zwölftägigen Krieg zwischen Israel und dem Iran. Israel bombardierte damals zusammen mit den USA Ziele aus der Luft, Irans Streitkräfte feuerten ballistische Raketen auf Israel.

