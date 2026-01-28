Jetzt beginnen die Verhandlungen um Grönland

Dänemark, Grönland und die USA starten heute Gespräche zur Lösung des Grönland-Konflikts. US-Aussenminister Marco Rubio zeigt sich optimistisch: Ein ruhiger Prozess soll ein gutes Ergebnis für alle Seiten bringen.

Darum gehts Dänemark, Grönland und die USA starten Verhandlungen im Grönland-Konflikt

Trump zieht Strafzoll-Drohungen zurück und sucht diplomatische Lösung

Treffen einer Arbeitsgruppe fand vergangene Woche in Washington statt

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Dänemark, Grönland und die USA leiten nach Angaben von US-Aussenminister Marco Rubio heute einen Prozess ein, der zu einer Einigung im Grönland-Konflikt beitragen soll. Vertreter der Länder träfen sich auf technischer Ebene, sagte der Republikaner vor einem Ausschuss des US-Kongresses. Details zu den Teilnehmern oder dem Ort nannte er nicht. Man habe einen Prozess in Gang gesetzt, der zu einem guten Ergebnis für alle Seiten führen werde und heute beginne, betonte er.

Nach Rubios Worten soll dies so gestaltet werden, dass es nicht bei jedem Gespräch zu einem «Medienzirkus» kommt. Davon erhoffe man sich mehr Flexibilität, um ein positives Ergebnis zu erreichen. «Ich denke, wir werden das schaffen», gab sich Rubio optimistisch.

«Der Sache die Dramatik nehmen»

Die Botschaft von US-Präsident Donald Trump (79) beim Weltwirtschaftsforum in Davos, dass er im Grönland-Konflikt doch keine gewaltsame Lösung anstrebe, bezeichnete Rubio als «bemerkenswert» und «wichtig». Zur Deeskalation hatte vergangene Woche auch beigetragen, dass Trump seine Drohung mit Strafzöllen gegen Dänemark, Deutschland und andere europäische Länder zurücknahm. Er begründete das damit, dass während eines Treffens mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte (58) ein Rahmen für eine zukünftige Vereinbarung über Grönland und die gesamte Arktisregion entstanden sei.

Nach dieser Kehrtwende gab es bereits in der vergangenen Woche ein Treffen von Vertretern Dänemarks, Grönlands und der USA in Washington. Dabei sei ein Plan für das weitere Vorgehen der dänisch-grönländisch-amerikanischen Arbeitsgruppe entwickelt worden, sagte der dänische Aussenminister Lars Løkke Rasmussen (61) laut der Nachrichtenagentur Ritzau. Auch er betonte bei dieser Gelegenheit, dass man Zeitpunkte von künftigen Treffen der Gruppe nicht ankündigen wolle. «Denn wir wollen der Sache die Dramatik nehmen. Jetzt brauchen wir einen ruhigen Prozess», meinte Løkke Rasmussen demnach.