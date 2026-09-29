Auf dem Oktoberfest in München filmen Handy-Spanner Frauen unters Dirndl – vor allem am Fahrgeschäft «Teufelsrad». Die voyeuristischen Videos werden millionenfach geklickt. So läuft das Geschäftsmodell «Upskirting».

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Fast vier Millionen Menschen auf dem Oktoberfest, Handy-Spanner filmen Frauen unters Dirndl

Videos manipuliert, wirken wie Nacktaufnahmen, Täter aus Bayern und Ukraine

Schweizer Strafe härter als deutsche: Bis zu drei Jahre Haft

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Millionen Gäste feiern auch dieses Jahr am Münchner Oktoberfest. Doch Handy-Spanner vermiesen die Stimmung: Sie filmen Frauen heimlich unter das Dirndl. Besonders am Fahrgeschäft «Teufelsrad» entstehen die voyeuristischen Videos.

Die Aufnahmen, auf denen die Unterwäsche der Frauen zu sehen ist, werden zum Geschäftsmodell und millionenfach geklickt. Recherchen des «Bayerischen Rundfunks» decken nun auf, wer dahintersteckt.

Voyeuristen aus Bayern und der Ukraine

Die Spur führt zu Akteuren aus Bayern und der Ukraine. Um mit den Aufnahmen Kasse zu machen, gehen die Spanner noch einen Schritt weiter: Per digitaler Manipulation verwandeln sie die Unterwäsche-Videos in fiese Deepfakes, wodurch die Frauen im Netz gänzlich nackt aussehen.

Dabei ist in Deutschland glasklar: Das sogenannte «Upskirting» ist strengstens verboten. Wer erwischt wird, riskiert bis zu zwei Jahre Gefängnis oder eine saftige Geldstrafe.

«Upskirting» in der Schweiz: bis zu drei Jahre Haft möglich

Doch der Justiz sind vorerst die Hände gebunden. Das Problem: Wer das «Teufelsrad» als Ganzes filmt, bewegt sich im legalen Bereich – schliesslich gilt das Karussell als öffentlicher Ort. Nur das gezielte Heranzoomen unter den Rock ist strafbar. Diese feine Linie nutzen die Täter eiskalt aus. Zudem wird die Tat meist nur verfolgt, wenn die Betroffenen selbst Anzeige erstatten oder die Staatsanwaltschaft ein besonderes öffentliches Interesse sieht.

Und wie sieht es bei uns aus? Das Schweizer Gesetz kennt den Begriff «Upskirting» zwar nicht ausdrücklich. Doch wer hierzulande heimlich Intim-Aufnahmen von anderen Personen macht, macht sich wegen der Verletzung des Geheim- oder Intimbereichs strafbar. Mit bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe droht Spannern in der Schweiz, sogar noch mehr als in Deutschland. Allerdings gilt auch bei uns: Ohne Strafantrag der Opfer geht nichts. Und: Auch bei uns ist eine Geldstrafe anstatt einer Haftstrafe möglich.