Auf dem Oktoberfest ist das Dirndl längst mehr als die Eintrittskarte zum Promi-Tisch: Es ist eine Ansage.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Stars glänzen auf der Wiesn 2026 mit auffälligen und eleganten Trachten-Looks

Heidi Klum begeistert mit Seifenblasenmaschine, Leni Klum überzeugt im minimalistischen Dirndl

Bill Kaulitz beeindruckt mit bestickter Weste, Heidi Klum in drei verschiedenen Outfits

Valeska Jansen

Zwischen Samt, Spitze und sehr viel Styling-Ehrgeiz zeigen die Stars, dass «Ich habe einfach irgendwas angezogen» auf der Wiesn ungefähr so glaubwürdig ist wie «Ich trinke nur eine Mass».

Heidi Klum & Tom Kaulitz

Heidi Klum spielt gleich mehrere Trachten-Rollen. Mal trägt sie ein rosa Blumen-Dirndl mit Blumenkranz, mal spaziert sie im weissen Dirndl mit roten Stickereien, Sonnenbrille und Seifenblasenmaschine neben Tom Kaulitz über das Festgelände. Subtil? Nein. Unterhaltsam? Absolut.

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Leni Klum, Caro Daur, Victoria Swarovski erblondet und Laura Wontorra

Tochter Leni Klum wählt die leisere Variante: ein helles, fast minimalistisches Dirndl ohne klassische Bluse. Der Look sagt «Clean Girl», nur eben mit Wiesn-Reservation. Caro Daur setzt ebenfalls auf klare Linien, allerdings in Blau – und beweist, dass ein Dirndl nicht mit jeder Schleife gleichzeitig um Aufmerksamkeit kämpfen muss.

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Victoria Swarovski macht aus dem Almauftrieb ihren persönlichen Laufsteg: Sie trägt ein Dirndl aus ihrer Krüger-Linie und präsentiert dazu eine neue blonde Haarfarbe. Zwei Premieren, ein Auftritt, null Understatement. Laura Wontorra hält im dunkelblauen Dirndl mit passender Schürze und Spitzenbluse dagegen: elegant genug fürs Käferzelt, unkompliziert genug für die nächste Runde.

Soraya Eckes, Farina Opoku, Riccardo Simonetti und Marina Hoermanseder

Bill Kaulitz liefert die Antwort auf die Frage nach dem besten Herren-Look: Lederhose und bunt bestickte Weste. Wer dabei an ein Pflichtoutfit denkt, kennt Bill schlecht. An seiner Seite feiert Sara Alviti im Dirndl; zum Promi-Auflauf gehören ausserdem Evelyn Burdecki, Farina Opoku, Riccardo Simonetti, Lottie Moss und Sandy Meyer-Wölden. Nicht für alle sind Outfitdetails belegt – an Star-Power mangelt es aber definitiv nicht.

Artikel aus der «Schweizer Illustrierten» Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «Schweizer Illustrierten» publiziert. Näher dran – an Stars, Royals und Menschen mit Geschichten. Hier gehts zum Abo!

Charakter Looks

Auch abseits des grossen Blitzlichtgewitters gibt es Looks mit Charakter: Cathy Hummels setzt bei ihrem Wiesn-Bummel auf ein blau-braunes Dirndl. Lina Kimmich erscheint in dunkelgrünem Samt, während Joshua Kimmich mit Trachtenjacke, Lederhose und grünem Hut den Klassiker spielt. Davina Geiss bringt Silberglanz und eine transparente, bestickte Bluse ins Weinzelt.

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Best Looks

Unser inoffizielles Best-Dressed-Urteil: Leni gewinnt für den coolsten Look, Bill für die beste Weste – und Heidi für die Erkenntnis, dass auf der Wiesn selbst eine Seifenblasenmaschine als Accessoire durchgeht.