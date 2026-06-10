Ein tragischer Unfall erschüttert Maccagno nahe der Schweizer Grenze. Am Sonntag stirbt die 16-jährige Sara, als ein Auto auf einer Landstrasse ihre Freundesgruppe erfasst. Vier weitere Jugendliche werden schwer verletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Sara V. stirbt bei Unfall in Maccagno, 4 Jugendliche verletzt

Fahrer verlor Kontrolle, Ermittlungen wegen Tötung und Körperverletzung eingeleitet

Sara V. wäre am 19. Juni 17 Jahre alt geworden

Janine Enderli Redaktorin News

Ein 16-jähriges Mädchen verliert sein Leben, vier weitere Jugendliche werden schwer verletzt – das ist die tragische Bilanz eines Verkehrsunfalls, der am Sonntag in Maccagno am Lago Maggiore, unweit der Schweizer Grenze, passiert ist.

Ein Fiat Panda erfasste die Gruppe von Freunden, als diese gerade auf dem Weg zum See waren. Sara V.* starb noch auf der Unfallstelle.

Schwester im Spital

Es war ein Bild des unermesslichen Schmerzes. Der Vater der Verstorbenen legte sich laut «Corriere della Sera» neben die abgedeckte Leiche seiner Tochter und verharrte dort fast eine Stunde lang.

Ersten Erkenntnissen zufolge verlor der 31-jährige Fahrer des Fiats auf der Landstrasse die Kontrolle über seinen Wagen und erfasste die Fussgänger-Gruppe voll. Für Sara V. kam jede Hilfe zu spät.

Ihre 20-jährige Schwester, die ebenfalls bei dem Unfall schwer verletzt wurde, liegt derzeit im Spital. Ihr Zustand ist jedoch nicht mehr lebensbedrohlich.

Untersuchung gegen Fahrer eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft von Varese hat eine Untersuchung wegen Tötung im Strassenverkehr und Körperverletzung gegen den Fahrer eingeleitet.

Derweil trauern Angehörige und Freunde um die Schülerin. Sara hat eine Schule für die Fachrichtung Gesundheits- und Sozialwesen besucht und wollte Psychologin werden. «Sie war immer für andere da», erzählen Freunde und Lehrer der Zeitung. Am 19. Juni wäre Sara 17 Jahre alt geworden. Stattdessen herrscht an ihrer Schule tiefe Trauer.

* Name bekannt