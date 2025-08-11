Um die Kriminalität in Washington einzudämmen, soll Präsident Donald Trump planen, die dortige Polizei mit 120 FBI-Agenten zu verstärken. Zudem soll die Nationalgarde eingesetzt werden.

1/7 In einer Pressekonferenz erklärt Präsident Donald Trump seine Pläne für Washington.

Angela Rosser Journalistin News

Die Hauptstadt Amerikas, Washington D.C, soll wieder «grossartig» werden. Dies verkündete der US-Präsident Donald Trump (79) am Montag auf Truth Social. Wie mehrere amerikanische Medien berichten, soll die Entsendung der Nationalgarde und zahlreicher FBI-Agenten dabei helfen.

Auf seiner Plattform Truth Social schreibt der 79-Jährige: «Washington wird BEFREIT werden! Kriminalität und Dreck wird VERSCHWINDEN». Die Tage des rücksichtslosen Tötens und das Verletzen unschuldiger Menschen, seien vorbei.

Taskforce seit März

Bereits im März richtete Trump eine Taskforce ein, die Washington wieder «sicher und schön» machen soll, schreibt die «New York Post». Im Zuge dessen sollen Graffitis beseitigt und Obdachlose umgesiedelt werden. Auf Truth Social schrieb er dazu: «Die Obdachlosen müssen SOFORT weg». Man werde ihnen Unterkünfte geben, aber weit weg von der Hauptstadt. Auch schickte er eine Botschaft an die Kriminellen. «Ihr müsst hier nicht wegziehen. Wir stecken euch ins Gefängnis, wo ihr hingehört.»

Die auf 16 Uhr angekündigte Pressekonferenz startete um 16.39 Uhr. Trump gab darin bekannt, dass er die Stadtpolizei von Washington – Metropolitan Police Department – unter die bundesstaatliche Kontrolle stellen wird. «Wir werden das nicht mehr hinnehmen», sagt er vor den Medien und meint damit, die zahlreichen Straftaten, die begangen werden.

«Kriminelle Gangs» und «zugedröhnte Wahnsinnige»

Washington sei von «kriminellen Gangs und blutrünstigen Verbrechern eingenommen» worden, so Trump. Er spricht auch von «zugedröhnten Wahnsinnigen und Obdachlosen». Trump gibt weiter die definitive Entsendung der Nationalgarde bekannt.

Washington soll nicht die einzige Stadt bleiben. «Wir werden unsere Städte nicht verlieren», sagt er. Nach Washington sollen Städte wie New York und Los Angeles folgen. Neben der Kriminalität ist auch Obdachlosigkeit Thema. Wie bereits angekündigt, will er obdachlose Menschen aus Washington vertreiben. «Wir werden die Slums loswerden», sagt Trump.

«Wir brauchen Regeln und Menschen, die sie umsetzen», sagt er in der Pressekonferenz. Eine genaue Zahl, wie viele Einsatzkräfte der Nationalgarde und vom FBI dafür entsendet werden sollen, nennt er noch nicht und schiesst immer wieder gegen die Politik seines Vorgängers Joe Biden. Um seine Pläne umzusetzen, würde er auch mit dem Militär anrücken. «Wenn nötig», sagt Trump während der Pressekonferenz.

Verteidigungsminister kommt zu Wort

Nach den Ankündigungen des Präsidenten sprechen auch der Verteidigungsminister Pete Hegseth und Justizministerin Pam Bondi zu den Medien. Bei dem Einsatz der Nationalgarde könne man auf die Erfahrungen anderer Einsätze zurückgreifen, erklärt Hegseth und meint damit die Einsätze in Kalifornien. «Da haben wir dasselbe getan. Wir haben ICE mit der Nationalgarde beschützt», sagt er. Hegseth sagt weiter, dass die Truppen der Nationalgarde bereits nächste Woche in «die Strassen Washingtons strömen» werden.

Geplant seien 800 Personen der Nationalgarde, um die rund 3500 Einsatzkräfte der Polizei zu unterstützen, erklärt Trump, als er am Rednerpult wieder übernimmt. «Wenn ihr sie benötigt, werden wir 10'000 Einsatzkräfte schicken», sagt Trump weiter. Als Problem in Bezug auf die Kriminalität erwähnt Trump auch die Möglichkeit, auf Kaution in bar freizukommen. «Das war der Anfang des Problems, behauptet Trump. Er werde dem ein Ende machen und die Gesetze in Bezug auf Bar-Kautionen ändern.

«Ist unsere Hauptstadt dreckig, ist unser ganzes Land dreckig», antwortet Trump auf eine Frage eines Journalisten. Er kündigt auch an, dass Washington erst der Anfang sein werde.

++Update folgt++