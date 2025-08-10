Vance: «Sind durch mit der Finanzierung des Ukraine-Kriegsgeschäfts»

Von Marian Nadler, Redaktor am Newsdesk

Das dürfte den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski alles andere als freuen: US-Vizepräsident JD Vance (41) hat bekräftigt, dass sich die Vereinigten Staaten finanziell aus der Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland zurückziehen wollen. US-Präsident Donald Trump und er seien der Auffassung, «dass die USA mit der Finanzierung des Ukraine-Kriegsgeschäfts durch sind», sagte Vance dem Sender Fox News in einem Interview, das schon vor ein paar Tagen aufgezeichnet wurde.

Man wolle eine friedliche Lösung finden und das Töten beenden. Die Amerikaner seien es leid, weiter ihre Steuergelder für diesen konkreten Konflikt auszugeben, so Vance. Das Interview wurde bereits vor der offiziellen Bekanntgabe des Treffens von Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin (72) aufgezeichnet, aber erst am Sonntag vollständig ausgestrahlt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Trump-Putin-Gipfel findest du hier.

JD Vance sieht die Europäer in der Verantwortung. Foto: IMAGO/TheNews2

Vance wiederholte die Haltung der Trump-Regierung, wonach die Europäer selbst für den Konflikt «direkt vor ihrer Haustür» verantwortlich seien. Wenn ihnen eine Lösung am Herzen liege, sollten sie sich direkter und substanzieller an der Finanzierung beteiligen, forderte er – etwa durch den Kauf von Waffen von US-Herstellern für die Ukraine. «Aber wir werden das nicht mehr selbst finanzieren», sagte Vance.

Am Freitag wollen Trump und Putin im US-Bundesstaat Alaska über eine mögliche Friedenslösung in dem seit rund dreieinhalb Jahren dauernden russischen Angriffskrieg verhandeln. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski (47) ist bislang nicht eingeladen. Der US-Nato-Botschafter Matthew Whitaker schloss eine solche Einladung nicht aus. «Ich halte es durchaus für möglich», sagte Whitaker dem Sender CNN. Die Entscheidung werde von Trump getroffen. «Wenn er der Meinung ist, dass dies der beste Zeitpunkt ist, um Selenski einzuladen, dann wird er das tun», erklärte Whitaker. Bislang sei dazu noch keine endgültige Entscheidung gefallen und es bleibe noch Zeit.

