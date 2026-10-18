Eine Drohne ist am Sonntag in Litauen abgestürzt und hat ein ziviles Auto beschädigt. Mittlerweile ist klar, wer dahintersteckt.

Darum gehts In Litauen stürzte am Sonntag eine ukrainische Drohne ab

Sie beschädigte ein ziviles Auto; Nato-Jets stiegen auf

Kiew vermutet russische Störtechnik und entschuldigte sich

Janine Enderli Redaktorin News

Alarm in Litauen: Eine Drohne ist am Sonntag in den Luftraum des Nato-Landes eingedrungen und abgestürzt. Italienische Nato-Kampfjets stiegen umgehend auf, um die Drohne zu identifizieren. Ein Sichtkontakt blieb wegen des schlechten Wetters aus.

Zunächst war nicht genau klar, woher die Drohne kommt. Später am Nachmittag meldete sich jedoch die Ukraine zu Wort. Bei der Drohne habe es sich um eine ukrainische gehandelt.

«Wir entschuldigen uns»

«Wir bedauern den Vorfall, der sich heute Morgen im litauischen Luftraum ereignet hat und möglicherweise durch russische elektronische Kriegsführung verursacht wurde, die darauf abzielte, Drohnen während einer Operation gegen legitime militärische Ziele in Russland abzulenken. Wir entschuldigen uns für alle dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten, Risiken und Besorgnisse», sagte der Sprecher des ukrainischen Aussenministeriums, Heorhii Tykhyi, in einer Stellungnahme.

Kiew möchte Litauen alle Informationen zur Verfügung stellen, die benötigt werden. «Wir danken Litauen, unserem Verbündeten, aufrichtig für seine Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen die russische Aggression», fügte der Aussenminister hinzu.