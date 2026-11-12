Ein russisches Kriegsschiff soll vor einer finnischen Insel attackiert worden sein. Der Angriff dürfte aufs Konto der Ukraine gehen.

Darum gehts Explosion auf russischem Tanker

Ukrainische Drohnenattacke vermutet

Drohung an Moskau nach Angriff in Ukraine

Angela Rosser Journalistin News

Berichten zufolge soll das russische Kriegsschiff «Naro Fominsk» von ukrainischen Drohnen angegriffen und getroffen worden sein. Die Attacke soll gemäss dem finnischen Radiosender «Yleisradio» in der Nacht auf den Mittwoch ausgeführt worden sein.

Das seit knapp drei Jahren im Dienst stehende Kriegsschiff ist mit Kalibr-Marschflugkörpern ausgerüstet, die eine Reichweite von bis zu 2500 Kilometern haben. Damit könnte das Schiff von jedem Punkt der Ostsee aus deutsche Städte erreichen, schreibt «Bild».

Schaden unklar

Estlands Verteidigungsminister Martin Herem (52) bestätigte gegenüber dem estnischen Rundfunk eine Explosion an Bord eines Schiffes. «Wir wissen, dass anschliessend Rauch vom Schiff aufstieg. Das Schiff selbst fuhr zurück in Richtung St. Petersburg», erklärte er. Wie schwer die «Naro Fominsk» beschädigt wurde, ist bislang unklar.

Der mutmassliche Angriff war offenbar Teil einer grösseren ukrainischen Drohnenoperation. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes SBU wurden gleichzeitig Öl- und Hafenanlagen im russischen Ust-Luga angegriffen. Der Gouverneur der Region Leningrad bestätigte die Drohnenattacke. Laut «Kyiv Independent» soll auch das Kriegsschiff dort getroffen worden sein.

Unklar bleibt, von wo aus die Drohnen gestartet wurden. Kamen sie aus der Ukraine, hätten sie entweder Nato-Gebiet überfliegen oder rund 1000 Kilometer durch Russland zurücklegen müssen. Der SBU erklärte nach den Angriffen, Russland erhalte für seine Attacken auf ukrainische Städte und zivile Infrastruktur Antwort auf eigenem Territorium.