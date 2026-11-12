Wie könnte ein Kriegsschiff der Zukunft aussehen? Die französische Naval Group skizziert mit der SCX 26 ein 8000-Tonnen-Konzept für Drohnen, Raketen, Laser und KI. Es gibt aber einen Haken.

Das Kriegsschiff der Zukunft ist mehr als ein schwimmendes Waffenlager

Das Kriegsschiff der Zukunft ist mehr als ein schwimmendes Waffenlager

Darum gehts Naval Group zeigte an der Euronaval die SCX 26, ein neues 170 Meter langes Kriegsschiff

Geplant sind über 100 Raketenstartzellen, ein Laser, Rampart-Systeme und eine schnelle E-Kanone

Das Heck soll Drohnen und Helikopter aufnehmen, KI und Automatisierung die Besatzung unterstützen

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

An der Rüstungsmesse Euronaval vergangene Woche in Paris hat der französische Schiffbauer Naval Group das Konzept für ein neues Kriegsschiff vorgestellt. Die SCX 26 soll 170 Meter lang, rund 8000 Tonnen schwer sein und soll bis zu 30 Knoten (rund 55 km/h) schnell fahren, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Ihre geplante Reichweite würde mehr als 8000 Seemeilen betragen – umgerechnet über 14'800 Kilometer.

Die geplante Bewaffnung ist massiv: An Bord sollen über 100 Raketenstartzellen verschiedener Klassen Platz finden. Dazu käme eine elektromagnetische Kanone, die Geschosse besonders schnell abfeuert. Für die Nahbereichsverteidigung wären zwei modulare Mehrzweck-Startsysteme und ein Laser mit 100 Kilowatt vorgesehen. Ferngesteuerte Munition und rundum einsetzbare Geschütze sollen das Arsenal ergänzen.

Doch die SCX 26 ist mehr als ein schwimmendes Waffenlager. Im Heck soll eine grosse Missionsfläche liegen. Dort liessen sich Drohnen und Helikopter lagern, warten, starten und wieder aufnehmen. Aufzüge und integrierte Hebesysteme sollen dafür sorgen, dass die Crew unbemannte Fluggeräte flexibel einsetzen kann.

Kampf mit künstlicher Intelligenz

Auch technisch soll der Koloss modernste Standards erfüllen. Zum Konzept gehören ein Radar zur Abwehr ballistischer Raketen, ein Sonarsystem zur U-Boot-Jagd sowie Systeme zur Störung feindlicher Elektronik. Künstliche Intelligenz und Automatisierung sollen die Besatzung unterstützen.

Geplant wird mit 150 Seeleuten Besatzung. Zudem soll das Schiff Platz für 100 weitere Personen wie Offiziere und Spezialisten bieten.

Das Unternehmen betont allerdings: Die SCX 26 ist bisher nur ein Konzept für die kommenden Jahrzehnte und kein konkretes Bauprojekt. Naval Group zeigt damit lediglich, wie ein Kriegsschiff in Zukunft aussehen könnte – flexibel, digital vernetzt und gerüstet für den Kampf mit und gegen Drohnen.