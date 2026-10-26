Das Tui-Kreuzfahrtschiff «Mein Schiff 3» ist am Sonntagabend beim Ablegen in Bremerhaven mit zwei Containerschiffen kollidiert. Videos zeigen, wie die Wand eines Frachters bei dem Crash aufgeschlitzt wurde.

Darum gehts Die «Mein Schiff 3» kollidierte am Sonntag beim Ablegen in Bremerhaven mit zwei Containerschiffen

Starke Windböen erfassten das Kreuzfahrtschiff, obwohl mehrere Schlepper Unterstützung leisteten

Verletzt wurde niemand, die Passagiere blieben über Nacht an Bord, Kanaren-Reise ist unklar

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die Kanaren-Reise der Passagiere des Kreuzfahrtschiffes «Mein Schiff 3» wird sich wohl mindestens etwas verzögern. Am Sonntagabend gegen 17 Uhr krachte das Schiff der Reisegesellschaft Tui Cruises beim Ablegen in Bremerhaven in zwei Containerschiffe.

Laut Informationen der «Bild» wollte das Kreuzfahrtschiff scheinbar trotz Sturm den Hafen verlassen. Am Containerterminal sollen dann starke Windböen die «Mein Schiff 3» erfasst haben. Trotz Unterstützung mehrerer Schlepper kam es im Anschluss zur Kollision. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

«Es gab ein Zittern und Ruckeln auf dem Schiff»

Ein Augenzeuge berichtete der Zeitung, dass er bereits beim Ablegen des Schiffes Probleme erkannt habe. «Das Schiff stand minutenlang etwa 30 Meter vom Kai entfernt auf der Stelle. Es kam nicht gegen den Wind an. Die Böen waren wirklich stark.» Zehn Minuten nach diesen Beobachtungen sei es dann zum Zusammenstoss gekommen.

Die Eltern des Augenzeugen seien zum Zeitpunkt des Crashes an Bord des Kreuzfahrtschiffes gewesen. «Sie sagten, es habe gekracht, wie sie es noch nie erlebt haben. Es gab ein Zittern und Ruckeln auf dem Schiff.» Andere Passagiere hätten von der Kollision jedoch nichts mitgekriegt.

Die Bordwand von einem der Frachter wurde bei dem Crash offenbar eingerissen. Laut der «Bild» soll es sich dabei um das Containerschiff «MSC Victorine» handeln. Die Passagiere des Kreuzfahrtschiffes mussten die Nacht an Bord verbringen. Auch am Montagmorgen liegt das Schiff noch immer in Bremerhaven. Wie es mit der geplanten Kanaren-Reise weitergeht, ist unklar.