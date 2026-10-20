Trump und Vance haben einen Auftritt im Oval Office angesetzt – das Thema bleibt offen. US-Medien erwarten ein Programm gegen Steuerbetrug, politisch brisant wären aber auch Aussagen zur Ukraine.

Darum gehts Der US-Präsident und Vizepräsident treten am Dienstagabend vor die Kameras

Trump und Vance könnten laut Fox ein 25-Millionen-Dollar-Programm gegen Steuerbetrug vorstellen

Auch die Ukraine oder ein Foto-Skandal um die Ex-Sprecherin Katie Zacharias könnten besprochen werden

Was Donald Trump (80) und J. D. Vance (42) am Dienstag um 13.30 Uhr Ortszeit (19.30 Schweizer Zeit) im Oval Office ankündigen, ist offiziell offen. Fix ist nur der Termin im Tagesplan des Weissen Hauses. Laut dem Sender Fox News soll ein 25-Millionen-Dollar-Programm für Hinweise auf Steuerbetrug vorgestellt werden. Das Thema ist in den USA politisch durchaus relevant, weil Trump und Vance den Kampf gegen Missbrauch von Steuergeld seit Monaten als Kernbotschaft ihrer Regierung inszenieren.

Für die grössere politische Brisanz sorgen aber andere mögliche Themen. An erster Stelle steht die Ukraine: Am selben Tag trifft Wolodimir Selenski (48) in Oslo den US-Sondergesandten Steve Witkoff (69) sowie europäische Spitzenpolitiker. Hintergrund sind neue Spannungen zwischen Washington und Kiew und ein weiterer diplomatischer Anlauf im Krieg mit Russland. Wenn Trump am Abend vor die Kameras tritt, könnte er seine Linie gegenüber Selenski verschärfen, neue Forderungen an die Ukraine formulieren oder eigene Fortschritte in den Vermittlungen hervorheben.

Ukraine oder Foto-Skandal?

Dazu kommt der kleine, aber symbolisch heikle Foto-Skandal um Ex-Pressesprecherin Katie Zacharia (41). Auf einem veröffentlichten Bild war auf Trumps Schreibtisch offenbar eine Karte oder ein Plan zu erkennen, den Beobachter mit dem umstrittenen Umbau des Golfplatzes im East Potomac Park in Washington in Verbindung bringen. Der Wirbel ist deshalb heikel, weil er den Eindruck nährt, dass intern längst konkreter über das Projekt gesprochen wird, als öffentlich zugegeben wurde.

Genau diese Mischung könnte den Termin spannend machen: ein wichtiges innenpolitisches Thema um Betrug und Steuergeld, aber daneben die viel grösseren Fragen nach Trumps Ukraine-Kurs und nach neuen Schlagzeilen rund um seine Golfplatz-Pläne in Washington.

Blick.ch begleitet den Auftritt ab 19.30 Uhr live im Ticker.