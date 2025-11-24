Nach einem Treffen im vergangenen Monat in Südkorea haben US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping miteinander telefoniert, um die «Dynamik» in ihren Beziehungen aufrechtzuerhalten.

1/5 Trafen sich im Oktober in Südkorea: US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi Jinping. Foto: AFP

Georg Nopper Redaktor News

Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua berichtet über ein Telefongespräch auf höchster Ebene zwischen Washington und Peking. US-Präsident Donald Trump (79) und der chinesische Staatschef Xi Jinping (72) hätten sich über die Krise in der Ukraine sowie über Taiwans Sitaution unterhalten, wie es heisst.

Betreffend der Ukraine habe Xi betont, dass China «alle Anstrengungen für den Frieden unterstützt». Er hoffe, dass alle Parteien die Differenzen weiter reduzieren und so schnell wie möglich «ein faires, dauerhaftes und verbindliches Friedensabkommen, um die Krise an der Wurzel» zu lösen, erreicht werde.

Gipfel rückblickend als Erfolg bezeichnet

Xi sprach demnach auch die umstrittene Situation Taiwans an. Taiwans Rückkehr nach China sei «ein Schlüsselelement der internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg», so Xi zu Trump. Das sei «die grundsätzliche Position» Pekings in der Taiwan-Frage.

Nach Angaben von Xinhua bezeichnete Xi die Begegnung beider Staatschefs in Südkorea vom Oktober rückblickend als «erfolgreich». Das Treffen habe «dazu beigetragen, den Kurs zu kalibrieren und dem stetigen Vorwärtskommen des riesigen Schiffes der chinesisch-amerikanischen Beziehungen neuen Schwung zu verleihen».

Einigung im Streit um Zölle und Seltene Erden

Trump und Xi trafen sich im Oktober am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) in Südkorea. Das umstrittene Thema Taiwan kam nach Trumps Angaben dabei nicht zur Sprache. Die beiden Länder einigten sich jedoch über eine Senkung der von den USA verhängten Zölle gegenüber China und im Gegenzug erklärte sich China bereit, Exportbeschränkungen auf Seltene Erden für ein Jahr auszusetzen.

1:06 Nach Treffen mit Xi: Trump spricht von Einigung zu seltenen Erden und Zollsenkungen

China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die wieder mit dem Festland vereint werden soll. Die USA erkennen diese «Ein-China-Politik» zwar offiziell an, sind zugleich aber Taiwans grösster Waffenlieferant.