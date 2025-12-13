Zwei US-Soldaten und ein Dolmetscher in Syrien erschossen

In der Nähe der syrischen Stadt Palmyra sind zwei US-Soldaten und ein Dolmetscher in einen tödlichen Hinterhalt geraten. Die USA machen die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) für die Tat verantwortlich und kündigen Vergeltungsmassnahmen an.

Georg Nopper

Bei einem bewaffneten Angriff in der Nähe der syrischen Stadt Palmyra sind am Samstag zwei US-Soldaten und ein US-amerikanischer Dolmetscher getötet worden. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Gemäss Angaben der US-Streitkräfte war ein einzelner Schütze der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) für die Tat verantwortlich.

Verteidigungsminister Pete Hegseth (45) schreibt auf der Plattform X, «der Unmensch», der den Angriff verübt habe, sei von verbündeten Streitkräften getötet worden. «Seien Sie gewiss: Wenn Sie Amerikaner angreifen – egal wo auf der Welt –, werden Sie den Rest Ihres kurzen, angstvollen Lebens in dem Wissen verbringen, dass die Vereinigten Staaten Sie jagen, finden und gnadenlos töten werden.»

Regierung will vor Angriff gewarnt haben

Nach Angaben der kurdischen Militärallianz Syrian Democratic Forces (SDF) gerieten die Soldaten in einen Hinterhalt. Die syrische Regierung von Präsident Ahmed al-Scharaa (43) erklärt, die verbündeten Streitkräfte in der Region seien im Vorfeld vor einem möglichen IS-Angriff gewarnt worden. Die US-Truppen hätten den Hinweis jedoch ignoriert.

US-Präsident Donald Trump (79) kündigt an, die USA würden nach dem Angriff gegen IS vorgehen. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social schreibt er, dass es «sehr ernsthafte Vergeltungsmassnahmen geben wird».

Angekündigte Truppenreduktion

Im Frühling kündigten die USA an, mehr als die Hälfte der zu diesem Zeitpunkt in Syrien stationierten Truppen von rund 2000 Mann abzuziehen. Ob diese Reduktion der Truppen in der Zwischenzeit erfolgt ist, ist nicht bekannt.

Syrien-Präsident al-Scharaa präsentiert sich heute als moderater Staatsmann, war jedoch Gründer und Anführer der al-Nusra-Front, dem syrischen Ableger der Terrororganisation al-Kaida, und später Chef der Dschihadistenmiliz Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Erst im November wurde al-Scharaa von Trump im Weissen Haus empfangen.