Trump macht Russland ein Riesengeschenk – und behält Ukraine-Waffen zurück Jetzt kämpft Europa allein gegen Putin

Die USA stoppen zentrale Waffenlieferungen an die Ukraine – mitten im heissesten Kriegsjahr seit Beginn der Invasion. Was offiziell mit «leeren Lagern» begründet wird, ist in Wahrheit ein politisches Beben.

Publiziert: vor 23 Minuten | Aktualisiert: vor 15 Minuten