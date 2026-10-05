Nach dem Weissen Haus nun die Air Force One: «Politico» durfte Donald Trump am Montag nicht nach Nebraska begleiten. Flammt der Streit zwischen der Regierung und den Medien nun wieder auf?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft «Politico» durfte Trump nicht in die Air Force One folgen.

CNN, «Politico» und MS NOW klagten erfolgreich gegen Betretungsverbot für das Weisse Haus.

Dennoch verweigerte das Weisse Haus auch CNN schon den Zutritt zur Air Force One.

Marian Nadler Redaktor News

Nachdem Weissen Haus jetzt der Präsidentenflieger: Das Weisse Haus hat Vertretern des Nachrichtenportals «Politico» den Zutritt zur Air Force One am Montag verweigert. Das berichten CNN und die «Washington Post» übereinstimmend.

Gegenüber CNN bestätigte ein «Politico»-Sprecher, dass die Publikation US-Präsident Donald Trump (80) nicht auf seinen Reisen begleiten darf. Trump hatte am 18. September verkündet, dass «Politico» CNN und MS NOW «verbannen» zu wollen. Mehreren Vertretern dieser Medien wurde daraufhin der Zutritt zum Weissen Haus verweigert.

Trump-Reise nach Nebraska ohne «Politico»

Die erwähnten Medien reichten am 21. September Klage ein und argumentierten, das Verbot verstosse gegen die Verfassung. Ein Richter gab ihnen recht. Er erliess eine einstweilige Verfügung, die die Trump-Regierung dazu verpflichtete, die Presseausweise der Journalisten wieder als gültig zu behandeln.

Seitdem hat das Weisse Haus mehrfach auch CNN-Journalisten den Zugang zur Air Force One verweigert. Trump reist am Montag zu einem Wahlkampfauftritt in den US-Bundesstaat Nebraska. «Politico» sollte als Teil des sogenannten Nachrichtenpools fungieren und die Aufenthaltsorte und Aktivitäten des Präsidenten im Auge behalten sowie anderen Medien darüber berichten. Teil des Nachrichtenpools sind unterschiedliche Medien, die wechselnd die Reisen und Auftritte des Präsidenten besuchen und ihre Informationen dem gesamten Pressekorps zur Verfügung stellen.