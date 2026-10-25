Im knappen Rennen um den Senatssitz in Michigan erhält der Demokrat Abdul El-Sayed Unterstützung von Barack Obama. Bei einem Auftritt in Detroit griff der Ex-Präsident Donald Trump an, der kurz darauf auf Truth Social zurückschoss.

Darum gehts Vor den Kongress-Zwischenwahlen erwarten Politologen Verluste für Trumps Republikaner bei der Wahl

In Michigan liegt Demokrat Abdul El-Sayed knapp vor Mike Rogers und erhält Unterstützung von Obama

Trump nennt Obama inkompetent und wirft ihm Zugeständnisse an Iran sowie Wahlniederlagen vor

Mattia Jutzeler Redaktor News

Die Kongress-Zwischenwahlen in den USA stehen kurz bevor. Viele Politologen prophezeien eine herbe Niederlage für die Republikaner rund um US-Präsident Donald Trump (80). Vielerorts wird es wohl ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Kandidierenden geben.

Eine solche knappe Kiste wird auch für den Senatssitz im Bundesstaat Michigan vorhergesagt. Der progressive Demokrat Abdul El-Sayed (41) liegt aktuell nur wenige Prozentpunkte vor seinem republikanischen Herausforderer Mike Rogers (63). Bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Metropole Detroit am Samstagabend erhielt El-Sayed jedoch lautstarke Unterstützung von einem prominenten Verbündeten.

Obama macht Wahlkampf in Michigan

«Seid ihr Feuer und Flamme? Seid ihr bereit? Dann legen wir los!» Ex-Präsident Barack Obama (65) heizte El-Sayeds Anhängern in Detroit mächtig ein. Bei seiner Rede an der Wahlkampfveranstaltung lobte er aber nicht nur seinen Parteikollegen, sondern stichelte auch immer wieder gegen den amtierenden US-Präsidenten.

So würde sich Trump deutlich stärker für seine Umbauten im Weissen Haus interessieren als das amerikanische Volk. Die Renovierungen sind ausserdem scheinbar gar nicht nach Obamas Geschmack. «Was soll das ganze Gold?», fragte er sich laut der «Bild». Das Weisse Haus sehe laut Obama mittlerweile so aus, als hätte ein Diktator ein billiges Fast-Food-Restaurant eröffnet.

«Völlig inkompetenter Präsident!»

Trump liess diese Sticheleien nicht auf sich sitzen. «Obama war ein völlig inkompetenter Präsident!», wetterte er nur Stunden nach dessen Auftritt auf seiner Plattform Truth Social. «Er hat den Iran mit Milliarden bezahlt und ihm damit den Weg zu Atomwaffen geebnet.»

Der US-Präsident spricht hier Obamas Iran-Atomabkommen von 2015 an. Trump macht seinem Vorgänger schon länger den Vorwurf, der Islamischen Republik zu viele Zugeständnisse gemacht zu haben. Ihm selbst ist es bis jetzt allerdings auch nicht gelungen, das iranische Atomprogramm erfolgreich zu unterbinden.

Obamas Kandidaten bei wichtigen Wahlen würden laut Trump zudem immer verlieren. «Er behauptete, die korrupte Hillary Clinton würde gewinnen, setzte sich vehement für sie ein, und sie verlor auf ganzer Linie. Dann mobilisierte er alle Kräfte für Kamala, und auch sie verlor.» El-Sayed würde nun dasselbe Schicksal bevorstehen.