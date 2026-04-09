Mark Rutte ringt um den Frieden mit Donald Trump: Der US-Präsident ist wütender denn je auf die Nato. Um 17 Uhr Schweizer Zeit gibt der Nato-Chef ein Statement ab. Blick tickert die Medienkonferenz live.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump kritisiert Nato wegen mangelnder Unterstützung im Iran-Konflikt

Mark Rutte versucht, die Spannungen mit Trump zu entschärfen

US-Präsident forderte europäische Hilfe für die Strasse von Hormus, erhielt aus seiner Sicht nicht die angemessene Antwort War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Kann Rutte Trump noch besänftigen? Nach dem aus Sicht der europäischen Staaten enttäuschend verlaufenem Treffen in Washington ist das Verhältnis zwischen dem Militärbündnis und den USA angespannter denn je. Mark Rutte, dem es sonst stets gelungen war, US-Präsident Donald Trump (79) zu besänftigen, versagte am Mittwoch als Trump-Flüsterer. Der Republikaner denkt weiter über einen Austritt aus dem Bündnis nach. Rutte wird wohl weiter versuchen, die Wogen zu glätten. Den nächsten Anlauf nimmt er bei einer Pressekonferenz um 17 Uhr Schweizer Zeit. Blick begleitet die Medienrunde live. Ende des Livetickers

Wo war er am Mittwochabend, der Trump-Flüsterer Mark Rutte (59)? Das werden sich viele Nato-Mitgliedsstaaten fragen. Bislang war es dem Chef des Militärbündnisses immer wieder gelungen, US-Präsident Donald Trump (79) zu besänftigen. Doch seit Beginn des Iran-Kriegs ist der Republikaner so wütend auf die Verbündeten, wie wahrscheinlich noch nie.

Auf Truth Social wetterte Trump nach dem Treffen am Mittwochabend: «Die Nato war nicht da, als wir sie gebraucht haben – und sie wird auch nicht da sein, wenn wir sie wieder brauchen. Denkt an Grönland, dieses grosse, schlecht geführte Stück Eis!»

Trump denkt schon lange über einen Austritt nach. Ob er es ernst damit meint, könnte sich zeigen, wenn es Rutte nicht wie sonst gelingt, den mächtigsten Mann der Welt doch noch zu beruhigen.

Rutte: Iran-Krieg hat Welt sicherer gemacht

Ob die Nato-Staaten tatsächlich versagt hätten, wurde Rutte in einer Sendung des TV-Senders CNN im Anschluss an das Treffen gefragt. «Einige wenige, ja, aber die grosse Mehrheit der europäischen Länder – und darüber haben wir heute gesprochen – hat ihre Versprechen gehalten», betonte er.

Auf die Frage, ob die Welt heute sicherer sei als vor Kriegsbeginn, antwortete der Niederländer: «Absolut, denn – und das ist Präsident Trumps Führung zu verdanken – es ist sehr, sehr wichtig, die militärischen Fähigkeiten Irans zu schwächen.» Ob das die Golfstaaten, die seit Beginn des Krieges unter ständigem Beschuss stehen, auch so sehen? Fraglich.

«Daddy muss manchmal seine Stimme erheben»

Im Juni 2025, bei den ersten amerikanisch-israelischen Angriffen auf den Iran hatte Rutte Trump «Daddy» genannt und ihm so geschmeichelt.

Trump verglich den Konflikt zwischen Israel und dem Iran daraufhin mit «Kindern, die wie Stoffpuppen auf dem Spielplatz kämpfen», und Rutte griff die Metapher auf einem Nato-Gipfel auf und erklärte: «Daddy muss manchmal seine Stimme erheben.»

Schwieriger Balanceakt

Seit Monaten balanciert Mark Rutte zwischen den Beschimpfungen des US-Präsidenten gegen die europäischen Verbündeten, die er unter anderem als «Feiglinge» bezeichnet, und der Notwendigkeit, sie zu verteidigen, ohne Donald Trump zu verärgern.

Dieser Balanceakt wurde mit dem Beginn der US-israelischen Angriffe gegen den Iran Ende Februar besonders schwierig, da der US-Präsident frustriert über den seiner Ansicht nach europäischen Rückzug im Iran-Konflikt war.

1:15 «Rutte nennt mich ‹Daddy›»: Skurriler Moment bei Nato-Medienkonferenz

«Daddy» ist sauer

Er hatte insbesondere um europäische Unterstützung bei der Sicherung der strategisch wichtigen Strasse von Hormus gebeten und nicht die erwünschte Antwort erhalten. «Daddy» ist sauer. Und Rutte droht, beim Tanz auf dem transatlantischen Drahtseil abzustürzen.

Am Donnerstag gibt Rutte vor den Medien ein Statement ab und wird wohl weiter versuchen, die Wogen zu glätten. Ob das als Auffangnetz reicht?