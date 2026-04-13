Trump erklärt sein Jesus-Foto

US-Präsident Donald Trump erntet für einen Social-Media-Post heftige Kritik aus den eigenen Reihen. Grund dafür war ein Foto, das den US-Präsidenten scheinbar als Jesus darstellt. Trump erklärt sich nun.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Donald Trump postet KI-Bild in Jesus-Optik und löscht es später

Trump erklärte, er habe sich für einen Arzt gehalten

Post am Montagabend gelöscht, Stunden nach Veröffentlichung auf Truth Social War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mattia Jutzeler Redaktor News

Diese Aktion ging für Donald Trump (79) nach hinten los. Am Sonntag postete der US-Präsident auf seiner Plattform Truth Social ein augenscheinlich KI-generiertes Foto. Darauf ist Trump selbst zu sehen, gekleidet in einer weissen Robe mit einem roten Tuch um die Schultern. Mit seinen leuchtenden Händen scheint er einen alten, kranken Mann zu heilen.

Trumps Post erinnert stark an klassische Darstellungen von Jesus Christus. Auf dem Bild ist er unter anderem von einer betenden Frau und einem US-Soldaten umringt. Im Hintergrund sind klassische patriotische Symbole der USA zu sehen, beispielsweise Adler, Feuerwerk und Kampfjets.

Am Montagabend, mehrere Stunden nach der Veröffentlichung des KI-Fotos, löschte Trump den Post wieder. «Ich dachte, es zeige mich als Arzt», erklärte er Reportern bei einer Pressekonferenz vor dem Oval Office, wie unter anderem CNBC berichtet.

«Er muss Gott um Verzeihung bitten»

Für sein Jesus-Foto erntet der US-Präsident scharfe Kritik aus den eigenen Reihen. «Er muss das sofort entfernen und das amerikanische Volk und dann Gott um Vergebung bitten», tobte etwa die konservative Autorin und Kommentatorin Megan Basham am Montag. «Ich weiss nicht, ob der Präsident das für witzig hielt, ob er unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand oder welche Entschuldigung er für diese ungeheuerliche Blasphemie haben könnte», sagte sie weiter, wie die «Washington Post» schreibt.

«Ich verstehe nicht, warum er das veröffentlicht hat. Sucht er nach einer Reaktion? Glaubt er das wirklich?» So reagierte Riley Gaines auf Trumps Beitrag. Die konservative Podcasterin war erst kürzlich im Weissen Haus zu Gast. «Etwas Demut würde ihm guttun», schrieb sie auf der Plattform X.

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Kurz vor dem ursprünglichen Post des Jesus-Fotos hatte Trump auf Truth Social eine Tirade gegen Papst Leo XIV veröffentlicht. Der US-Präsident bezeichnete das religiöse Oberhaupt als «schwach» und «liberal». Der Papst kritisiert die Aussenpolitik des US-Präsidenten scharf.