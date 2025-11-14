Kai Trump, die Enkelin von Donald Trump, erlebte bei ihrem Debüt auf der LPGA-Tour eine Enttäuschung. Sie beendete den ersten Tag des Turniers The Annika in Florida als Letzte mit 83 Schlägen. Doch die 18-Jährige begründete die Niederlage auf ihre Weise.

1/4 Kai Trump wurde bei ihrem Debüt auf der LPGA-Tour Letzte. Foto: AP

Darum gehts Kai Trump enttäuscht bei Golf-Debüt auf der LPGA-Tour

Enkelin von Donald Trump, gefördert von Tiger Woods

Beendete ersten Tag als Letzte mit 83 Schlägen, 19 über Spitzenreiterin Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Bei ihrem viel beachteten Debüt bei einem Golfturnier der amerikanischen Profitour hat Kai Trump (18), die Enkelin des US-Präsidenten Donald Trump (79), eine Enttäuschung hinnehmen müssen. Die Teenagerin beendete den ersten Tag des Frauen-Golfturniers The Annika abgeschlagen als Letzte.

83 Schläge im Pelican Golf Club in Florida bedeuteten für die Tochter von Trumps Sohn Donald Jr. (47) am Ende Rang 108. Sie brauchte vier Versuche mehr als die vor ihr liegende Italienerin Benedetta Moresco (24) und 19 mehr als Spitzenreiterin Haeran Ryu (24) aus Südkorea.

«Ich fand, ich habe viele gute Schläge gemacht»

«Ich war definitiv nervöser als erwartet», sagte Kai Trump, die dank einer Sponsoreneinladung erstmals auf der LPGA-Tour starten durfte und sich in ihrem letzten Highschool-Jahr befindet. «Ich fand, ich habe viele gute Schläge gemacht. Viele gute Schläge landeten einfach an der falschen Stelle.»

Beim mit 3,25 Millionen Dollar dotierten Turnier kam sie auf zwei Double Bogeys (zwei Schläge über Par, der Anzahl der vorgegebenen Versuche) sowie neun Bogeys (ein Schlag über Par). «Ich war die ganze Zeit nervös, ohne Zweifel», sagte Trump. «Ich fand trotzdem, dass ich mich für meine erste Teilnahme als jüngste Spielerin im Feld ganz gut geschlagen habe.»

Neben Grossvater und Hobby-Golfer Donald Trump, der nicht live vor Ort dabei war, hat sie mit Tiger Woods (49) einen weiteren sehr bekannten Förderer. Der US-Superstar gewann als Golfer 15 Major-Titel und ist seit März mit ihrer Mutter Vanessa Trump (47) liiert.