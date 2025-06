Ein ultraorthodoxer Mann begutachten am Montag die Schäden am Ort eines iranischen Raketeneinschlags in Moshav Zavdiel im Süden Israels. Foto: AFP

Israel hat eine der besten Luftverteidigungen der Welt. Doch das System ist keineswegs perfekt. Auch in der Nacht auf Montag gab es wieder mehrere Einschläge in israelischen Städten. Dabei sind gemäss Berichten acht Menschen getötet und 92 verletzt worden. Insgesamt wurden seit Freitag 24 Personen in Israel getöteten und rund 600 verletzt.

Getroffen haben die Raketen in den letzten Tagen neben Wohngebäuden auch andere Ziele in Israel: Die grösste Ölraffinerie in Haifa, der Bahnhof der Stadt Rehovot oder das Weizmann-Institut für Wissenschaften. Auch ein Gebäude der US-Botschaft in Tel Aviv wurde beschädigt. Das zeigt: Israels Schutzschirm ist löchrig – der Iran findet Wege, um schwere Treffer zu landen. Das ist für das Regime in Teheran enorm wichtig und für Israel sehr problematisch.