Ein betrunkener und unter Drogeneinfluss stehender 24-jähriger Fahrer verursachte einen tödlichen Unfall in Belgrad. Er raste mit 132 km/h über eine rote Ampel und prallte in ein Auto mit einer dreiköpfigen Familie, die dabei ums Leben kam.

Nikola D. verursachte einen tödlichen Unfall in Belgrad.

Darum gehts Tödlicher Unfall in Belgrad: Betrunkener Fahrer tötet dreiköpfige Familie

Verdächtiger fuhr alkoholisiert und unter Drogeneinfluss über rote Ampel

24-Jähriger raste mit 132 km/h durch 50er-Zone und verursachte Unfall

Eine schreckliche Tragödie erschütterte Belgrad am vergangenen Wochenende. Ein 24-jähriger Mann verursachte einen tödlichen Verkehrsunfall, bei dem eine dreiköpfige Familie ums Leben kam, wie «Blic.rs» berichtet.

Nikola D.* fuhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit seinem Audi A4 mit 132 km/h über eine rote Ampel und rammte einen Hyundai, in dem sich eine Mutter, ein Vater und ihr 9-jähriger Sohn befanden. Alle drei Insassen starben noch am Unfallort.

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt stark alkoholisiert war und unter Drogeneinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,76 Promille. Zudem wurden Spuren von Marihuana nachgewiesen.

Über 130 km/h in einer 50er-Zone

Der Unfall ereignete sich an einer Kreuzung im Belgrader Stadtteil Novi Beograd, in einer Zone mit Tempolimit 50 km/h. Der Verdächtige ignorierte nicht nur die rote Ampel, sondern fuhr mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit wie erlaubt.

Bei seiner Vernehmung schwieg der 24-Jährige und machte von seinem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern. Die Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr und möglicher Beeinflussung von Zeugen.

«Es gibt nichts, was wir tun können»

Die Mutter des Verdächtigen äusserte sich gegenüber den Medien zutiefst erschüttert: «Unsere Trauer lässt sich nicht in Worte fassen. Mein Mann und ich sind verzweifelt, denn dies ist auch für uns eine grosse Tragödie. Es gibt nichts, was wir tun können, um die Situation zu verbessern.»

Wie ein Freund des getöteten Vaters berichtet, sei die Familie bei Freunden zum Abendessen gewesen. Eigentlich wollten sie schon früher nach Hause fahren, doch weil der Abend zu gut gewesen sei, hätten sie ihre Heimfahrt mehrmals verschoben. Nun steht die Frage im Raum, ob die Familie noch am Leben wäre, wenn sie früher losgefahren wären.

Am Unfallort versammelten sich zahlreiche Menschen, um der getöteten Familie zu gedenken. Kerzen wurden angezündet, Blumen niedergelegt und Kuscheltiere aufgestellt. Innenminister Ivica Dačić (59) meldete sich via Instagram zu Wort und kündigte harte Konsequenzen an.

