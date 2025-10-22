Am Dienstagnachmittag kam es auf der Rheinfelderstrasse in Muttenz BL zu einer tödlichen Frontalkollision zwischen einem Personenwagen und einem Lastwagen. Eine Frau (†76) erlag im Spital ihren schweren Verletzungen.

Bei einer Frontalkollision in Muttenz kam eine Person ums Leben. Foto: Polizei Basel-Landschaft

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk





Bei einer Frontalkollision in Muttenz BL am Dienstagnachmittag kam eine Frau (†76) ums Leben. Ein Personenwagen und ein Lastwagen kollidierten miteinander, wie die Polizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung am Mittwoch bekannt gab. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr die Lenkerin des Personenwagens auf der Rheinfeldstrasse von Pratteln kommend in Richtung Birsfelden.

Aus noch unklaren Gründen fuhr sie über den ersten Überholstreifen und geriet in die Gegenfahrbahn. Dort prallte der schwarze Audi frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Als Folge der Kollision wurde die 76-jährige Audi-Fahrerin eingeklemmt. Sie musste von der Stützpunktfeuerwehr Muttenz aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Audi-Fahrerin verstirbt im Spital

Im Spital erlag die Frau kurze Zeit später ihren schweren Verletzungen. Der 56-jährige Lastwagenlenker blieb beim Unfall unverletzt.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Rheinfelderstrasse für mehrere Stunden in beide Richtungen gesperrt werden. Der Verkehr wurde lokal umgeleitet, es kam zu Verkehrsbehinderungen, so die Polizei. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat die Polizei eine Untersuchung eingeleitet.

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch die Stützpunktfeuerwehr Muttenz und das Feuerwehr-Inspektorat beider Basel im Einsatz.





+++ Update folgt +++