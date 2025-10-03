In Luzern kam es am Donnerstag zu einem tödlichen Unfall zwischen einem Lastwagen und einem 76-jährigen Velofahrer. Der Radfahrer verstarb noch am Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, um den Hergang zu klären.

1/4 An dieser Kreuzung kam es zun Unfall. Foto: Maps

Unfall führte zu zweieinhalb Stunden Verkehrsbehinderungen

Daniel Macher Redaktor News

Am Donnerstag hat sich in der Stadt Luzern eine Kollision zwischen einem Lastwagen und einem Radfahrer ereignet. Der Radfahrer erlitt derart schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen.



Ein Lastwagenfahrer fuhr von der Haldenstrasse her Richtung Luzernerhof und beabsichtigte, Richtung Löwenstrasse zu fahren. Zur selben Zeit fuhr ein 76-jähriger Velofahrer von der Haldenstrasse in Richtung Schweizerhofquai. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zur Kollision zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern. Der Radfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch auf der Unfallstelle verstarb. Der Lastwagenfahrer blieb körperlich unverletzt, wurde aber zur Kontrolle ins Spital gebracht.



Der Luzernerhof war aufgrund des Unfalls während rund zweieinhalb Stunden nur sehr eingeschränkt befahrbar, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Im Einsatz standen der Rettungsdienst 144, die Feuerwehr Stadt Luzern sowie Angehörige der Notfallseelsorge/Careteam Luzern.



Zur Klärung des exakten Unfallherganges sucht die Luzerner Polizei Zeugen. Personen, welche Angaben machen können, werden gebeten, sich zu melden. Die Untersuchung führt die Staatsanwaltschaft Luzern.