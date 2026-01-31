In den USA ist es zu einem Regierungs-Shutdown gekommen. Grund ist ein Streit im Kongress über Trumps harte Abschiebe-Politik. Das Repräsentantenhaus kann frühestens am Montag über neue Haushaltsgesetze abstimmen.

Darum gehts US-Regierungsgeschäfte wegen fehlender Finanzierung am 31. Januar 2026 lahmgelegt

Hintergrund: Konflikte um Trumps Abschiebe-Politik und zwei tödliche Schüsse

Die Finanzierung zahlreicher Regierungsgeschäfte in den USA ist ausgelaufen. Damit setzt ein sogenannter Shutdown ein. Das Repräsentantenhaus beschloss die nötigen Haushaltsgesetze nicht rechtzeitig vor dem Auslaufen der bisherigen Finanzierung in der Nacht auf Samstag (Ortszeit).



Der Senat hatte in letzter Minute eine Kompromisslösung für eine Anschlussfinanzierung beschlossen, das Repräsentantenhaus dürfte aber frühestens am Montag über die neuen Haushaltsgesetze abstimmen. Diese muss US-Präsident Donald Trump (79) dann noch mit seiner Unterschrift in Kraft setzen.

Kritik an Trumps Abschiebepolitik

Der Hintergrund des jüngsten Streits um den Haushalt im US-Kongress ist die rabiate Abschiebe-Politik von Trumps Regierung und der Einsatz von Sicherheitskräften des Bundes dafür in mehreren amerikanischen Städten. Der Konflikt um das Budget eskalierte nach tödlichen Schüssen auf zwei US-Bürger in der Stadt Minneapolis. Bundesbeamte hatten sie im Kontext von Abschiebe-Razzien gegen Migranten erschossen. Die Demokraten im Senat drohten daher mit einer kompletten Blockade der Haushaltsgesetze.



Teil des am Freitag vom Senat beschlossenen Kompromisses war die reguläre Verabschiedung von fünf Haushaltsgesetzen plus einer Sonderregelung für das Heimatschutzministerium. Für die Behörde, die federführend für Trumps harten Kurs gegen Migranten verantwortlich ist, gilt zunächst nur ein zweiwöchiger Übergangshaushalt. Das gibt den Demokraten und Republikanern Zeit, einen mehrheitsfähigen Kompromiss auszuhandeln.

Demokraten stellen Forderungen

Die Demokraten fordern unter anderem, in dem Gesetz festzuschreiben, dass Einsatzkräfte des Bundes bei ihrem Vorgehen gegen Migranten nicht mehr vermummt auftreten dürfen und auch Kameras am Körper tragen sollen, sogenannte Bodycams.



Trumps Republikaner haben in beiden Kammern des US-Kongresses eine knappe Mehrheit. Im Senat sind sie aus Verfahrensgründen allerdings auch auf die Zustimmung einiger Demokraten angewiesen.



Erst im November war der bislang längste Teilstillstand der Regierungsgeschäfte in der Geschichte der USA nach 43 Tagen zu Ende gegangen. Damals waren noch mehr Ministerien und Behörden betroffen als jetzt.

Kritik auch vonseiten der Republikaner

In US-Städten protestieren schon länger Menschen gegen Trumps Abschiebe-Politik. Die früheren demokratischen Präsidenten Barack Obama (64), Bill Clinton (79) und Joe Biden (83) etwa ermutigten die Amerikaner, friedlich zu demonstrieren.



Das massive und teils martialische Vorgehen Tausender Einsatzkräfte in Minneapolis – und die Tötungen von US-Bürgern dabei - heizten den Widerstand im Januar nochmals deutlich an. Selbst unter Trumps Republikanern im Kongress machte sich vereinzelt Unbehagen bemerkbar.