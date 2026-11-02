Beim Absturz eines Learjet 60 auf eine Strasse in Florida starben alle neun Menschen an Bord. Die Opfer sind Millionär Adam Robinson, seine Familie, zwei Freunde, eine Nanny sowie die beiden Piloten.

Darum gehts An Bord des abgestürzten Learjet 60 waren Adam Robinson, seine Familie und Freunde unterwegs

Der Privatjet befand sich auf dem Weg von Texas auf die Bahamas

Vor dem Absturz in Florida meldete die Crew Turbulenzen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Nun sind die Passagiere des Privatjets bekannt, der in Florida auf eine Strasse krachte. An Bord des Learjet 60 befanden sich der Tech-Millionär Adam Robinson (†44) und seine Familie, wie das Portal TMZ berichtet.

Neben Adam Robinson starben seine Frau Helen, die beiden Kinder (†2 und †4), zwei Freunde der Familie und eine Nanny beim Absturz. Tech-Entrepreneur Robinson hat nach einer Karriere in der Finanzwirtschaft seit 2020 mehrere Firmen gegründet. Er hatte über 160'000 Follower auf Linkedin.

Junge Copilotin unter den Opfern

Im Cockpit sassen Captain Jeff G. (†55) und Nathalia F. (†20). F. hatte bereits mit 17 Jahren ihren Pilotenschein gemacht, als sie noch zur Schule ging. Ihr Traum war es, Linienpilotin zu werden.

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Der Privatjet war auf dem Weg von Austin auf die Bahamas, als er ins Trudeln geriet und in Florida abstürzte. Ein Video zeigt, wie die Maschine senkrecht in den Boden rast und explodiert.

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Die Absturzursache ist noch nicht bekannt. Vor dem Crash hatte die Crew Turbulenzen gemeldet und darum gebeten, höher fliegen zu dürfen. Kurz darauf deklarierte sie den Luftnotfall.