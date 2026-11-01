In Florida kommt es am Sonntag zu einem spektakulären Crash: Ein Privatjet der Marke Learjet stürzte in eine Wohnwagensiedlung in Palm Springs.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Mit scheinbar extrem hoher Geschwindigkeit stürzt ein Learjet am frühen Sonntagnachmittag (Ortszeit) im US-Bundesstaat Florida vom Himmel und knallt in eine Wohnwagensiedlung (Trailerpark) nahe Palm Springs. Das zeigen Videoaufnahmen in den sozialen Medien, mehrere amerikanische Medien berichten über den Vorfall.

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Wieso das rund 2 Millionen Franken teure Flugzeug abstürzte, ist bisher nicht klar. Wie «Boca News Now» unter Berufung auf die US-Luftfahrtbehörde FAA berichtet, waren neun Personen an Bord. «Die Maschine war vom internationalen Flughafen Austin-Bergstrom in Texas gestartet und auf dem Weg zum Flughafen North Eleuthera auf den Bahamas», schreibt die FAA.

Auf Bildern ist zudem ein riesiger Krater am Absturzort erkennbar. Die Situation ist derzeit unübersichtlich. Klar ist: Trumps Mar-a-Lago Anwesen liegt nur rund 12 Kilometer vom Absturzort entfernt. Videos auf X zeigen Luftabwehrsysteme, die rund um das Anwesen aufgebaut wurden.

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