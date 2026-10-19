Zwei Jugendliche wollten in Südtirol auf 2340 Metern übernachten – doch die Berghütte war geschlossen. In der Kälte unterkühlten die 13- und 16-Jährigen und mussten ins Spital.

Darum gehts Zwei Jugendliche stiegen von Toblach zur Bonner Hütte auf, um in den Bergen zu übernachten

Die Hütte war seit über einer Woche geschlossen, die Ausrüstung der Buben war unzureichend

Nach Erbrechen eines Buben alarmierten die Eltern die Rettung; beide kamen unterkühlt ins Spital

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Ein Ausflug in die Südtiroler Berge endete für zwei Jungs im Alter von 13 und 16 Jahren im Spital.

Die Jugendlichen waren am Samstag von Toblach (I) aus zur Bonner Hütte auf 2340 Metern über Meer aufgebrochen, wie die lokale Bergrettung berichtet. Ihr Ziel: eine Übernachtung in den Bergen. Doch als sie nach einem Aufstieg von mehr als 1000 Höhenmetern ankamen, folgte die böse Überraschung: Die Hütte war geschlossen – und das bereits seit mehr als einer Woche.

Die Eltern hatten ihren Söhnen die Tour erlaubt, weil sie ihnen genügend Erfahrung zutrauten. Sie selbst sind umgekehrt. Dass die Unterkunft nicht geöffnet war, hatten sie offenbar nicht überprüft. Zudem waren die beiden für die Bedingungen im Gebirge nicht ausreichend ausgerüstet, berichtet die Zeitung «Dolomiten» unter Berufung auf die Bergretter.

Plötzlich wird einem schlecht

Statt eines warmen Schlafplatzes erwartete die Teenager eine Nacht in der Kälte. Mit den sinkenden Temperaturen wurde die Situation immer gefährlicher. Gegen 1 Uhr ging es einem der beiden plötzlich deutlich schlechter. Er fühlte sich stark unwohl und musste sich mehrfach übergeben. Den Jugendlichen war klar: Sie brauchten Hilfe.

Sie alarmierten ihre Eltern, die umgehend die Rettungszentrale verständigten. Die Bergrettung Hochpustertal rückte aus, um die beiden aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Die Einsatzkräfte fanden die Jugendlichen unterkühlt vor und brachten sie ins Tal. Beide wurden anschliessend zur medizinischen Versorgung ins Spital in San Candido gebracht.