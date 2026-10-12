Ein 30-jähriger Franzose ist am Sonntag bei einer Wanderung oberhalb von Les Plans-sur-Bex VD rund 300 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Die Waadtländer Behörden klären die Unfallursache.

Darum gehts Bei Bex VD stürzte ein Wanderer rund 300 Meter ab

Der 30-jährige Franzose aus dem Chablais VD starb vor Ort

Zwei Begleiter kehrten zurück; die Gendarmerie ermittelt

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Sonntagnachmittag gegen 13:20 Uhr wurde die Kantonspolizei Waadt darüber informiert, dass ein Mann bei einer Wanderung in Les Plans-sur-Bex in der Gemeinde Bex VD in der Nähe des Gipfels der Dent Rouge abgestürzt war.

Sofort rückte ein Hubschrauber der Rega aus, um die Person zu bergen. Der Mann war laut der Polizei aus einer Höhe von rund 300 Metern abgestürzt. Vor Ort konnten die Rettungskräfte nur noch den Tod des Unfallopfers feststellen, eines 30-jährigen französischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Chablais VD. Der Mann gehörte zu einer Gruppe von drei Wanderern, die am Sonntagmorgen aufgebrochen waren, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei. Die beiden anderen Personen konnten aus eigener Kraft nach Les Plans-sur-Bex zurückkehren.

Die Staatsanwaltschaft wurde informiert. Die Ermittlungen zur Klärung der Umstände und Ursachen des Sturzes werden von den Bergrettungskräften der Waadtländer Gendarmerie durchgeführt. Dieser Unfall in unwegsamem Gelände erforderte den Einsatz eines Rega-Hubschraubers sowie mehrerer weiterer Spezialisten.