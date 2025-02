Ein in Alaska verschollenes Kleinflugzeug ist gefunden worden. Im Wrack entdeckten die Einsatzkräfte drei Tote. Der Verbleib der anderen sieben Insassen ist unbekannt.

Suche nach verschollenem Kleinflugzeug in Alaska

Die Küstenwache veröffentlichte ein Foto der zerschellten Cessna. Foto: USCG Alaska

Bei der Suche nach einem in Alaska verschollenen Kleinflugzeug mit zehn Menschen an Bord haben die Einsatzkräfte am Freitag (Ortszeit) südöstlich der Ortschaft Nome ein Wrack lokalisiert. Laut der US-Küstenwache handelt es sich dabei um die vermisste Maschine.

Die Behörde veröffentlichte ein Foto des zerschellten Flugzeugs. Drei Menschen wurden tot im Inneren des Wracks aufgefunden, teilt die Küstenwache mit. Wo die anderen sieben Insassen sind, ist nicht bekannt. «Unsere Gedanken sind bei den Betroffenen dieses tragischen Vorfalls», heisst es bei der Küstenwache.

Grossangelegte Such- und Rettungsaktion

Die Cessna 208B der Fluggesellschaft Bering Air verschwand am Donnerstag gegen 15:20 Uhr auf dem Flug von Unalakleet nach Nome. Daraufhin wurde eine grossangelegte Such- und Rettungsaktion eingeleitet.

Die Besatzung eines an der Suche beteiligten Flugzeugs konnte schliesslich ein «Objekt von Interesse» entdecken, wie ein Offizier der Küstenwache an einer Pressekonferenz mitteilte. Dann sei ein Helikopter der Küstenwache an den Ort des Geschehens entsandt worden.

Rascher Verlust von Höhe und Geschwindigkeit

Eine Radaranalyse zeigt, dass gegen 15.18 Uhr etwas mit dem Flugzeug passiert sei, «was zu einem raschen Höhenverlust und einem raschen Verlust an Geschwindigkeit führte», so der Vertreter der Küstenwache. «Was dieses Ereignis war, kann ich nicht sagen.»

Neben dem Piloten befanden sich neun erwachsene Passagiere an Bord. Die US-Transportsicherheitsbehörde hat Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Unfallursache aufgenommen.