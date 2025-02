1/2 Eine solche Bering Air Cessna 208B Grand Caravan verschwand vom Radar. Foto: Wikipedia / Quintin Soloviev

Auf einen Blick Kleinflugzeug mit zehn Personen in Alaska vermisst, intensive Suche läuft

Schlechtes Wetter und eingeschränkte Sicht behindern die Luftsuche erheblich

Valentin Köpfli Redaktor News

Im äussersten Westen Alaskas suchen Rettungskräfte intensiv nach einem vermissten Kleinflugzeug mit zehn Personen an Bord. Der Flieger der Bering Air Fluggesellschaft verschwand am Donnerstag von den Radarschirmen, wie US-Medien berichteten. Die Maschine war auf einem Kurzstreckenflug von Unalakleet nach Nome unterwegs.

Unklare Umstände

Das letzte bekannte Signal des Flugzeugs wurde etwa 19 Kilometer vor der Küste empfangen. An der Suche sind Feuerwehr, Nationalgarde und Küstenwache beteiligt. Aufgrund schlechter Wetterbedingungen und eingeschränkter Sicht ist die Suche aus der Luft jedoch stark eingeschränkt.

Die Feuerwehr von Nome führt derzeit eine Bodensuche durch. In diesem Teil Alaskas herrschen derzeit jedoch tiefe Minustemperaturen und starker Schneefall. In einer Erklärung teilt die Feuerwehr mit: «Wir bitten die Öffentlichkeit, an diejenigen zu denken, die derzeit vermisst werden. Aufgrund der Wetterlage sollten aber keine privaten Suchtrupps gebildet werden.»

Die genauen Umstände des Verschwindens des Flugzeugs sind noch unklar. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf die letzten bekannten Koordinaten wenige Kilometer vor der Küste.

Dramatische Wochen im US-Flugverkehr

Dieser Vorfall ereignet sich kurz nach zwei tödlichen Flugunfällen in den USA in der vergangenen Woche. Ein Militärhubschrauber kollidierte dabei mit einem Passagierflugzeug in der Nähe des Stadtflughafens in Washington. Nur Tage später stürzte in Philadelphia ein medizinischer Transportflieger kurz nach dem Start ab, wobei sieben Menschen ums Leben kamen.