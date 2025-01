1/8 Der tragische Moment: Eine Passagiermaschine kollidierte in der Luft mit einem Militärhelikopter. Foto: Anadolu via Getty Images

Auf einen Blick Flugzeug kollidiert mit Militärhubschrauber und stürzt in Potomac-Fluss

Fluglotsen warnten Helikopter vor gefährlicher Annäherung an Passagierflugzeug

Johannes Hillig Redaktor News

Es passiert beim Landeanflug auf den Flughafen von Washington. Die Passagiermaschine von American Airlines mit 64 Menschen an Bord kracht in der Luft gegen einen Militärhelikopter und stürzt danach in den Fluss Potomac.

Aus einer Aufzeichnung des Funkverkehrs der Flugsicherung geht hervor, dass Fluglotsen den Helikopter der US-Armee gewarnt hatten, dass er sich einem Passagierflugzeug der American Airlines gefährlich näherte.

Wie es genau zu der Tragödie kommen konnte, wird nun untersucht. Was bisher bekannt ist.

17:18 Uhr

Flug 5342 der American Airlines, eine Bombardier CRJ700, hebt in Wichita im US-Bundesstaat Kansas ab und nimmt Kurs Richtung Washington. Flugdauer: zirka 3 Stunden und 30 Minuten.

Die CRJ700 ist ein verhältnismässig kleines Passagierflugzeug des kanadischen Herstellers Bombardier Aerospace. Sie kann bis zu 75 Passagiere transportieren.

20.39 Uhr

Ein Sikorsky H-60 der US-Army hebt in Fort Belvoir für einen nächtlichen Ausbildungsflug ab. An Bord sind drei Soldaten. Der H-60 fliegt den Fluss Potomac hinauf. Bei dem Helikopter handelt es sich um eine Transportmaschine, die hauptsächlich für das US-Militär produziert wird.

20:40 Uhr

Die American-Airline-Maschine nährt sich der Landebahn 33 des Flughafens in Washington.

20:48 Uhr

Der Flugsicherungsturm funkt den Militärhelikopter an. Der Fluglotse will wissen: «Haben Sie die CRJ in Sicht?» Der Helikopterpilot bestätigt. Er habe das Flugzeug im Blick und gibt an, dass er die Flugbahn des Flugzeugs verlassen werde.

20 Sekunden später

Das Flugzeug und der Helikopter kollidieren. Beide Maschinen stürzen ab.

0:13 Absturz in Washington: Videos zeigen Crash in der Luft