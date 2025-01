Die ehemaligen Eiskunstläufer Evgenia Shishkova und Vadim Naumov sollen beim Flugzeug-Absturz in Washington ums Leben gekommen sein.

Bei der Flugzeugtragödie in der US-Hauptstadt Washington D.C. sind laut Medienberichten «mindestens 14 Elite-Eiskunstläufer an Bord gewesen». Das berichtet der frühere US-Eiskunstläufer Jon Maravilla gemäss der spanischen Zeitung «Marca». Sportagent Ari Zakaryan berichtet zudem, dass ein Weltmeister-Duo darunter gewesen sein soll.

Bei dem Duo handelt es sich um Evgenia Shishkova und Vadim Naumov, die im Jahr 1994 WM-Gold im Paarlauf gewonnen haben. Dies bestätigt auch die russische Nachrichtenagentur Tass. Dem Bericht zufolge haben die beiden in den Staaten als Trainer gearbeitet.

Alex Stauffler, Kommunikationsverantwortlicher des US-amerikanischen Eiskunstlauf-Verbandes, bestätigt, dass sich «mehrere Mitglieder unserer Eiskunstlauf-Gemeinschaft» an Bord befunden haben, darunter Athleten, Trainer und Familienangehörige. Sie seien gerade auf dem Rückweg eines Trainingslagers gewesen, wie er der «New York Times» erklärt. «Wir sind erschüttert über diese unsägliche Tragödie.»

Das Paar, das ab 1987 zusammen antrat und 1995 heiratete, war in seiner Karriere sehr erfolgreich. 1991 gewannen Shishkova und Naumov Bronze an ihrer ersten EM, bis 1995 folgten vier weitere EM-Medaillen. Ein Jahr vor ihrem WM-Titel holten die beiden Bronze, 1995 komplettierten sie den Medaillensatz mit Silber. 1992 und 1994 nahmen sie zudem an Olympischen Spielen teil, in Albertville (Fr) wurden sie Fünfte, zwei Jahre später in Lillehammer (No) Vierte.

