Eine Schweizer Maschine des Typs Pilatus PC-6 hat in Französisch-Guyana eine Bruchlandung hingelegt. Der leicht verletzte Pilot kam mit dem Schrecken davon.

Unfall in Französisch-Guyana

1/6 Das mehr als ein halbes Jahrhundert alte Flugzeug ist ein Totalschaden. Foto: Behörden Französisch-Guyana

Auf einen Blick Mehr als halbes Jahrhundert alte Pilatus PC-6 erleidet Bruchlandung in Französisch-Guyana

Totalschaden: Fahrwerk abgebrochen, Propeller und Tür abgetrennt

Marian Nadler Redaktor News

57 Jahre lang flog eine Maschine des Typs Pilatus PC-6 durch die Welt – bis vergangenen Dienstag. Der Flieger mit dem Kennzeichen HB-FDU legte am Aérodrome de Maripasoula in Französisch-Guyana eine Bruchlandung hin. Zuvor war das Flugzeug seit mehr als einem Jahr in dem französischen Überseedepartement im Einsatz gewesen.

Bei der Landung sei die Maschine von der Piste abgekommen, berichtet der «Aerotelegraph» unter Berufung auf lokale Medien. Dabei sei das Fahrwerk abgebrochen, Propeller und Tür wurden abgetrennt – kurzum: ein Totalschaden, wie Bilder vom Flughafen belegen.

Air Glaciers äussert sich zu PC-6-Unfall

Der Pilot kam mit leichten Verletzungen und dem Schrecken davon. Als mögliche Ursache für den Vorfall nennen die Behörden eine Überladung.

Die Methusalem-Propellermaschine gehört dem Schweizer Flugzeughandelsunternehmen Yankee Lima Suisse mit Sitz in Sitten VS. Lackiert ist er allerdings im Air Glaciers-Look.

Air Glaciers teilt auf Anfrage des «Aerotelegraph» mit, dass der Flieger vor vielen Jahren verkauft worden sei. Der neue Eigentümer habe Lackierung und Logo wohl aus Nostalgiegründen nie geändert. «Der PC-6 wird auch nicht mehr von Air-Glaciers betrieben», zitiert das Portal einen Sprecher.

Das einmotorige Flugzeug wurde vom Schweizer Hersteller Pilatus Aircraft von 1959 bis 2022 produziert. Es handelt sich um ein universell einsetzbares Arbeitsflugzeug, das sowohl für Passagier- als auch Frachttransport verwendet werden kann.