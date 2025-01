Fataler Vogelschlag Enten brachten südkoreanisches Passagierflugzeug zum Absturz

Ein Vogelschlag ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Schuld am tödlichen Flugzeugunglück in Südkorea. In beiden Triebwerken der abgestürzten Maschine wurden DNA-Spuren von Gluckenten nachgewiesen. 179 Menschen kamen bei dem Unfall Ende Dezember ums Leben.

Publiziert: vor 46 Minuten