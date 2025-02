1/5 Valentina G. mit ihrer Mutter Lizeth. Foto: PRIVAT

Tragischer Flugzeugabsturz in Philadelphia erschüttert USA und Mexiko

Krankes Mädchen und Mutter starben auf Rückflug nach Mexiko

Zwei tragische Flugzeugunglücke erschütterten vergangene Woche die USA: Am Mittwochabend kollidierte ein Passagierflugzeug der American Airlines mit einem Militärhelikopter. Beide Maschinen stürzten ab. Niemand überlebte. Nur zwei Tage später eine erneute Tragödie: Ein Ambulanz-Jet explodierte nur rund 30 Sekunden nach dem Start über der US-Metropole Philadelphia. Alle sechs Insassen kamen ums Leben.

An Bord des Transportfliegers befanden sich neben der Crew und dem medizinischen Personal die kleine Valentina G.* (†12) und ihre Mutter Lizeth O.* (†31). Die Learjet-Maschine sollte sie zurück in ihre mexikanische Heimat bringen. Valentina litt an einer schweren Fehlbildung des Rückenmarks, einer sogenannten Myelomeningozele. Sie wurde deswegen monatelang in Philadelphia behandelt.

«Sie war eine Kämpferin»

Sie war erst am Tag des Unglücks aus dem Shriner's Childrens Hospital entlassen worden. Ein Freund der Familie beschreibt Valentina gegenüber «Bild» als tapferes, kleines Mädchen: «Wir haben es hier mit einer Kämpferin zu tun.» Trotz ihrer schweren Erkrankung und Lähmungserscheinungen habe sie sich den monatelangen Therapien unterzogen und alle Erwartungen übertroffen.

Shai Gold, Mediensprecherin von Jet Rescue Air Ambulance, gab gegenüber US-Medien an: «Sie hat ihre Behandlung abgeschlossen. Sie war auf dem Weg nach Hause. Sie kämpfte ziemlich viel, um zu überleben, und jetzt kam es auf dem Heimweg zu dieser Tragödie.»

«Sie wich nie von ihrer Seite»

Susan Marie Fasino, die Gründerin der Organisation His Wings Ranch, half Mutter und Tochter beim Organisieren der Behandlungen. Fasino erklärte gegenüber CNN, dass Valentina viele gesundheitliche Probleme hatte, aber trotzdem immer weiter kämpfte. Valentinas Mutter sei die «liebevollste und aufmerksamste Mutter» gewesen, die ein Kind nur haben konnte. «Sie wich nie von Valentinas Seite.» Laut US-Medien kämpfte Valentinas Mutter unermüdlich dafür, ihrer Tochter trotz finanzieller Schwierigkeiten die benötigte Behandlung und ein schöneres Leben zu ermöglichen.

In einer Höhe von lediglich 500 Metern über dem Stadtgebiet ging die Maschine am Freitag um 18.06 Uhr Ortszeit plötzlich in Flammen auf. Die genauen Umstände des Unglücks sind noch Gegenstand der Ermittlungen.



