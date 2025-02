Wieder ein Flugzeugunglück in den USA: In Philadelphia krachte ein Ambulanzjet in ein belebtes Stadtgebiet. Videos zeigen einen vom Himmel stürzenden Feuerball. Die US-Luftfahrtbehörde bestätigt den Absturz des Learjets kurz nach dem Start. Niemand an Bord überlebte.

Auf einen Blick Kleinflugzeug stürzt in Philadelphia ab, Häuser und Autos in Brand

Möglicherweise Ambulanzflug mit Ärzten und Patient an Bord

Möglicherweise Ambulanzflug mit Ärzten und Patient an Bord

Zahl der Opfer und Ausmass der Schäden bleiben unklar

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Schon wieder ein Flugzeugabsturz in den USA, zwei Tage nach der Flugtragödie in Washington D.C.

In Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania ist am Freitagabend ein Kleinflugzeug mitten in einem belebten Gebiet mit vielen Geschäften, Wohnhäusern und Verkehr abgestürzt. Augenzeugen zufolge krachte der Ambulanzjet beim Roosevelt-Einkaufszentrum im Nordwesten der Stadt in ein Gebäude. Neben Häusern gerieten auch Autos in Brand.

Alle sechs Personen an Bord kamen ums Leben. Es gibt auch zahlreiche verletzte Anwohner. Unklar bleibt die Zahl weiterer Opfer.

Videos zeigen, wie das Flugzeug in einem Feuerball vom Himmel stürzte. Das Flugzeug habe erst im Tiefflug einen Leitungsmast gestreift haben und sei dann über eine Strasse geschlittert, worauf es zu mehreren Explosionen kam.

Ambulanzflug?

Bei der Unglücksmaschine handelt es sich lokalen TV-Berichten zufolge um ein in Mexiko registriertes Ambulanzflugzeug für medizinische Transporte, das dem Unternehmen Jet Rescue Air Ambulance gehörte. An Bord der Maschine hätten sich neben der Crew auch Arztpersonal und ein Kinderpatient mit Begleitung befunden, berichtet der Lokalsender WTXF.

Motorenbrand?

Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Mann aus dem Wrack des Flugzeugs auftaucht, das von Flammen verschlungen wird. Auch die Kleidung der Person brennt. Es ist unklar, ob es sich um einen Anwohner handelt.

Rettungskräfte sind weiterhin im Einsatz. Ungenannte Ermittlungskreise gehen von einem Motorenbrand der Maschine aus.

Erst widersprüchliche Angaben

Laut der US-Luftfahrtbehörde (FAA) handelt es sich um eine Maschine vom Typ Learjet 55. Die Maschine sei kurz nach dem Start vom nahegelegenen Kleinflughafen Northeast Philadelphia Airport abgestürzt.

Das Flugzeug sei auf dem Weg in den Bundesstaat Missouri gewesen, an Bord hätten sich zwei Personen befunden. Die FAA korrigierte die Angaben später. Die Betreiberfirma des medizinischen Transports habe mitgeteilt, dass sechs Personen an Bord waren – vier Crew-Mitglieder und als Patient eine minderjährige Person mit Begleitung.

«Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht bestätigen, dass es Überlebende gibt», so die Firma in einer schriftlichen Mitteilung.

