In der Berner Gemeinde Leuzigen ist am Donnerstagvormittag ein Privatflugzeug abgestürzt. Dabei wurden drei Personen verletzt. Es ist nicht der erste Absturz, der in der Nähe vom Flughafen Grenchen passiert.

Fünf Unfälle seit 2021, darunter zwei mit Todesfolge im Jahr 2023

In Locarno TI gestartet, mit dem Ziel Flughafen Grenchen SO, stürzte am Donnerstag ein Privatflugzeug vom Typ Socata TBM-700C bei Leuzigen BE vom Himmel.

Bei dem Unglück wurden drei Personen verletzt. Zwei Frauen und ein Mann. Wie es zu der Tragödie kam, ist noch unklar. Fest steht aber: Schon in der Vergangenheit gab es mehrere Abstürze rund um den Flughafen Grenchen. Eine Übersicht:

18 Februar 2024

Vor knapp einem Jahr stürzte eine Maschine, die Fallschirmspringer in die Lüfte brachte, ab. Während sich die Sportler in Sicherheit bringen konnten, überlebte der Pilot die Tragödie nicht.

Das Flugzeug gehörte dem Fallschirmsprungzentrum Skydive Grenchen. «Alle Fallschirmspringer konnten das Flugzeug verlassen und sicher landen», hiess es auf der Facebook-Seite des Unternehmens. Wie Jürg Stoll, Leiter der Fallschirmspringschule, auf Blick-Anfrage damals erklärte, waren elf Fallschirmspringer und der Pilot an Bord. Ein Augenzeuge sagte, die Maschine sei plötzlich ins Trudeln geraten und anschliessend «einfach vom Himmel» gefallen.

Es war der zweite Flugzeugabsturz mit Todesfolge innerhalb eines halben Jahres. Bereits im September war ein Kleinflugzeug bei Grenchen abgestürzt.

9 September 2023

Damals war ein Flugzeug mit französischer Registrierung vom Flughafen Bern-Belp aus gestartet. Rund 8 Minuten später ging beim Tower von Grenchen der erste Funkspruch der Unglücksmaschine ein. Einer der beiden Insassen teilte dem Tower mit, landen zu wollen. Kurz darauf stürzte der Flieger ab. Die beiden Insassen kamen bei dem Unglück ums Leben.

12 Oktober 2021

Bei der Landung stürzte ein Kleinflugzeug ab. «Bei der Landung hatte das Flugzeug einen Defekt und kam von der Landebahn ab», sagte Sprecherin Astrid Bucher damals zu Blick. Verletzt wurde dabei niemand.

8 Mai 2021

Dieser Absturz geschah nicht genau in Grenchen, aber die Maschine war damals dort gestartet und kam nicht sehr weit. Das Kleinflugzeug mit zwei Männern an Bord stürzte in Oberramsern SO ab. Sie beide überlebten den Unfall nicht.