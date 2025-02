Flugzeugabsturz bei Leuzigen BE

Im Kanton Bern ist am Donnerstagmittag ein Flugzeug verunglückt. Die Kantonspolizei bestätigt einen laufenden Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Auf einen Blick Flugzeugabsturz in Leuzigen BE mit mehreren Verletzten

Flughafen Grenchen SO befindet sich in der Nähe

Ein Leserreporter meldet Blick am Donnerstagmittag, dass in Leuzigen BE ein Flugzeug verunglückt sei. Es habe mehrere Verletzte gegeben, so der Leser.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei Bern einen Flugzeugabsturz. Es habe mehrere verletzte Personen gegeben und man stehe im Einsatz. Mehr könne, Stand jetzt, noch nicht gesagt werden. Unweit des Absturzortes findet sich der Flugplatz Grenchen SO.

Bei dem abgestürzten Flugzeug handelt es sich wohl um ein Privatflugzeug vom Typ Socata TBM-700C. Am Morgen startete das Flugzeug in Locarno TI in Richtung Grenchen SO. Dort kam es jedoch nicht an. Zuletzt befand sich der Flieger auf einer Höhe von 1000 Meter. Der Privatflieger verfügt über fünf Plätze.

Einen letzten Funkkontakt mit dem Tower in Grenchen soll es gegen 11.18 Uhr gegeben haben, als das Flugzeug seine Ankunft meldete. Das berichtet RSI. Anschliessend soll ein zweiter, ganz normaler Funkverkehr während der Anflugphase erfolgt sein. Wenige Minuten später versuchte der Tower vergeblich, Kontakt zum Flugzeug aufzunehmen. Es gab laut dem TV-Sender keine Notrufe oder Mayday-Rufe. Im Anschluss forderte der Tower ein anderes Flugzeug, dass sich gerade in der Region in der Luft befand, die Socata TBM-700C zu lokalisieren.

Zeitweise stand ein Rega-Helikopter in der Region im Einsatz, wie Daten von Flightradar24 zeigen. Die Maschine flog später nach Bern zum Inselspital.