Stromausfall in Portugal Sorgte «seltenes atmosphärisches Phänomen» für Kettenreaktion?

Ein seltenes atmosphärisches Phänomen in Spanien verursachte einen Stromausfall in Portugal. Extreme Temperaturschwankungen führten zu Störungen in Hochspannungsleitungen und beeinträchtigten das europäische Verbundnetz. Hinweise auf Cyberattacken gibt es bislang nicht.

Publiziert: vor 20 Minuten | Aktualisiert: vor 1 Minute