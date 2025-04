Am Montagmittag ist in ganz Spanien und Portugal der Strom ausgefallen. Blick liefert dir im Ticker die wichtigsten Updates.

Darum gehts Stromausfall in ganz Spanien und Portugal

Frankreich nur vereinzelt betroffen

vor 1 Minute vor 1 Minute Spanische Flughäfen stellen Betrieb teilweise ein Aufgrund des Stromausfalls haben mehrere spanische und portugiesische Flughäfen beschlossen, die Ankunft von Flugzeugen einzuschränken oder vorübergehend zu stoppen. Laut spanischen Medienberichten sind die Flughäfen in Madrid, Sevilla, Barcelona, Malaga und Pamplona betroffen. Infolgedessen werden einige Flüge in diese Städte verspätet sein oder möglicherweise ganz ausfallen. vor 22 Minuten vor 22 Minuten Rauch in Santiago de Compostela: «Das sind keine Brände» Wie «El Mundo» schreibt, war die Bevölkerung in Santiago de Compostela kurzzeitig besorgt, als grosse Rauchwolken von zentralen Plätzen aufstiegen. Die Stadtverwaltung stellte jedoch klar, dass die Rauchwolken von den Generatoren stammten, die während des Stromausfalls in Betrieb waren. «Das sind keine Brände», so eine Reporterin der Zeitung. vor 29 Minuten vor 29 Minuten Stromausfall dauerte in Andorra nur wenige Sekunden Im in den Pyrenäen gelegenen Kleinstaat Andorra dauerte der Stromausfall nur wenige Sekunden, meldet der Energieversorger FEDA auf X. Der Ausfall sei auf spanischer Seite verursacht worden und die Elektrizität dank der «automatischen Wiederverbindung mit der aus Frankreich kommenden Leitung» umgehend wiederhergestellt worden. vor 37 Minuten vor 37 Minuten Auch Fährverkehr in Spanien unterbrochen Ein massiver Stromausfall auf der iberischen Halbinsel hat den Bahn- und Fährverkehr in ganz Spanien lahmgelegt. Das teilten die jeweiligen Betreiber in dem beliebten Urlaubsland am Montag mit. Die Ursache für den Stromausfall, der ausser Spanien und Portugal auch Teile Frankreichs betraf, war nach Angaben der Netzbetreiber zunächst unklar. vor 39 Minuten vor 39 Minuten Gesundheitsministerium in Spanien: Nicht dringende Operationen werden verschoben Das spanische Gesundheitsministerium erinnert die Bevölkerung auf X daran, dass die Spitäler im Land über Generatoren verfügen, um die Stromversorgung sicherzustellen. Nicht dringende Operationen werden im ganzen Land verschoben. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos vor 43 Minuten vor 43 Minuten Flughafen Zürich: Bislang nur zwei Flüge aus Portugal verspätet «Zum jetzigen Zeitpunkt wurden keine Flüge aufgrund des Stromausfalls annulliert. Aktuell sind zwei Flüge nach Portugal verspätet», teilt der Flughafen Zürich auf Blick-Anfrage mit. «Wir raten allen Passagieren, die einen Flug nach Spanien, Portugal oder Frankreich geplant haben, sich bei ihrer Airline oder auf unserer Flughafen-Webseite laufend über den Status ihres Fluges zu informieren», so die Medienstelle des Airports in Kloten ZH. vor 45 Minuten vor 45 Minuten Stromausfall in Spanien: Passagiere müssen Zug verlassen 0:32 Stromausfall in Spanien: Passagiere müssen den Zug verlassen Am Montagmittag ist in Spanien im ganzen Land der Strom ausgefallen. Züge blieben mitten in Tunneln stehen. Tausende Menschen mussten aus der Metro evakuiert werden. vor 58 Minuten vor 58 Minuten Spanien organisiert Krisenkabinett Aufgrund der grossflächigen Stromausfälle auf dem spanischen Festland und in Portugal hat die Regierung eine Krisensitzung des Kabinetts am Hauptsitz von Red Eléctrica einberufen, dem für die Verwaltung des Elektrizitätssystems zuständigen Unternehmen. An dem Treffen nehmen Ministerpräsident Pedro Sánchez (53), die stellvertretende Ministerpräsidentin und Finanzministerin María Jesús Montero (59) sowie die dritte stellvertretende Ministerpräsidentin und Umweltministerin Sara Aagesen (49) teil. 13:45 Uhr 13:45 Uhr Nur vereinzelte Stromausfälle in Frankreich Der massive Stromausfall in Spanien und Portugal hatte laut französischen Medien nur geringe Auswirkungen auf die an Frankreich grenzenden Gebiete. In Städten wie Perpignan kam es laut «L'Indépendant» gelegentlich zu Stromausfällen. Über diese Gebiete hinaus habe es demnach keine weiteren Auswirkungen auf das Land gegeben. 13:42 Uhr 13:42 Uhr Stromversorgung im Norden und Süden Spaniens wird wieder hergestellt Wie der spanische Energieversorger Red Eléctrica auf X mitteilt, wird die Stromversorgung «im Norden und Süden der Halbinsel» langsam wiederhergestellt. Eine schrittweise Aktivierung sei dabei von entscheidender Bedeutung. «Wir arbeiten daran, die Versorgung wiederherzustellen», so das Unternehmen. Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos Weitere Einträge laden

Aus noch ungeklärten Gründen ist am Montagmittag in ganz Spanien der Strom ausgefallen. Das berichtet die spanische Nachrichtenagentur EFE. Der Vorfall ereignete sich gegen 12.30 Uhr.

In den sozialen Medien meldeten sich zahlreiche Nutzer und berichteten, sie hätten keinen Strom. Die Nutzer kamen teilweise auch aus Portugal.

Dauer des Stromausfalls unklar

Die spanische Zeitung «La Vanguardia» berichtete von einem plötzlichen Stromausfall in ganz Spanien, Portugal und Andorra. Demnach sollen auch Teile Frankreichs betroffen sein. Vom Stromausfall ausgenommen sind die Balearen und die Kanarischen Inseln.

Endesa, ein Energieanbieter mit Sitz in der spanischen Hauptstadt Madrid, meldete einen landesweiten Stromausfall. Der nationale Übertragungsnetzbetreiber in Spanien, Red Eléctrica Española (REE), gab gegen 13 Uhr bekannt, man arbeitete an der Wiederherstellung der Stromversorgung. Ein Notfallplan sei aktiviert worden. Noch ist unklar, wann der Stromausfall behoben wird. Auch die Ursache war zunächst noch unklar. «Alle Ressourcen werden eingesetzt, um das Problem anzugehen», teilte das Unternehmen mit.

Der portugiesische Stromversorger EDP bestätigte, dass es in ganz Portugal zu einem Stromausfall kam und die Verbraucher keinen Zugang zum Netz haben. Das portugiesische Ministerium für öffentliche Sicherheit schliesst laut «RTP Noticias» die Möglichkeit eines Cyberangriffs nicht aus.

Lissaboner Metro betroffen

In Spanien standen Züge still. Das Problem betraf offenbar das gesamte Streckennetz. Der Bahnhof Atocha in Madrid wurde aufgrund der Situation evakuiert. In Barcelona war die U-Bahn ausser Betrieb. Tausende Fahrgäste sassen fest und mussten evakuiert werden.

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ging in der Metro nichts mehr. Menschen wurden aus den Stationen evakuiert. Laut «Sky News» brach auch das Telekommunikationsnetz in Teilen Spaniens und Portugals zusammen. Auf den Strassen Lissabons, Barcelonas und Madrids waren alle Ampeln ohne Stromversorgung. Viele Spitäler auf der iberischen Halbinsel stellten auf Notstromversorgung um.

In der spanischen Küstenstadt Alicante dauerte der Stromausfall dagegen nur wenige Minuten. Ampeln und Telefonnetz waren nach kurzer Zeit wieder verfügbar.

