Leser berichten aus verschiedensten Städten und Regionen in Spanien und Portugal vom Stromausfall:

In Spaniens Grossstädten geht nichts mehr

Barcelona: «Hier ist der Strom ausgefallen», berichtet ein Leser aus Barcelona.

Madrid: Ein anderer Leser meldet sich aus der spanischen Hauptstadt: «Wir sind gerade in Madrid im Zentrum. Totaler Blackout». Und weiter: «Alle sind auf der Strasse, da drinnen nichts geht. Metro ausser Betrieb und Leute steigen auf den Bus und Taxi um. Ampeln gehen nicht und Polizisten regeln den Verkehr. Diverse Polizeifahrzeuge mit Sirenen unterwegs.»

Valencia: Auch Valencia scheint betroffen zu sein, jedenfalls teilweise. «In Valencia ist auch alles down. Ich komme nicht zurück ins Büro. Ist halt alles elektronisch – Schlüsselkarte mit NFC-Chip. Es gibt hier auch keine Informationen.» Ein weiterer Leser, ebenfalls aus Valencia, schreibt unterdessen: «Bin im WiFi eines Lebensmittelladens eingewählt, nehme an, die haben ein Notstromaggregat.»

Málaga: Aus dem Flugzeug am Flughafen in Málaga meldet sich ein Leser: «Nichts geht mehr seit 45 Minuten.»

Sevilla: Ein Leser, der sich am Flughafen in Sevilla befindet, hat unterdessen bessere Nachrichten: «Flughafen Sevilla hat Strom.»

Auch andere Regionen in Spanien betroffen

Castellón: Ein anderer Blick-Leser berichtet aus der Region Castellón: «Man hört nur lauter Feuerwehr und Polizei.»

Elche: «Ich bin in Spanien, Stadt Elche, eine Grossstadt neben Alicante. Bei uns geht immer noch nichts! Die haben, haben ihr Notstromaggregat am Laufen, stinkt überall nach Dieselabgasen.»

Ondara: «Wir wohnen in Spanien. Sind zurzeit in Ondara beim Einkaufen. Alle Geschäfte dunkel. Bei uns zu Hause im Cumbre del Sol auch kein Strom», gibt ein Leser an. Für ihn kommt es aber nicht ganz so schlimm wie für andere. «Wir haben zum Glück Solar auf dem Dach», sagt er. «Das funktioniert noch»

Sotogrande: Stromausfall auch in Teilen Andalusiens: «Wir sind in Sotogrande, Andalusien. Totaler Stromausfall. Restaurantküchen, Tankstellen, Kassen in den Geschäften, nichts geht mehr. Ausser der Bierausschank.»

Pontevedra: Ein Leser aus dem Nordwesten Spaniens klagt ebenfalls über Störungen: «Wir sind in Pontevedra. Um 12.30 ging der Strom aus. Das Handynetz ist sehr verlangsamt oder ganz weg.»

Stromausfall in Teilen Portugals

Lissabon: Neben Spanien wurde vor allem Portugal von Stromausfällen getroffen. So fiel am Flughafen Lissabon zeitweise der Strom aus. Mittlerweile läuft der Flughafen über Notstrom, wie uns Leser berichteten.

Porto: Die portugiesische Küstenstadt Porto wurde ebenfalls getroffen. «Bin gerade in Porto auf den Strassen unterwegs und überall ist der Strom ausgefallen…»

Tavira an der Algarve: Und auch aus der Algarve melden sich Leser: «Ich bin im Urlaub an der Algarve, bei Tavira. Hier gibt es momentan keinen Strom.» Und weiter: «In der Algarve dauert der Stromausfall schon über eine Stunde.»