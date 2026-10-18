DE
FR
Abonnieren

Ausschreitungen in Mailand
Demonstranten und Polizei liefern sich Strassenschlacht

Brennende Barrikaden, geplünderte Geschäfte und zahlreiche Verletzte – in Mailand sind Proteste in schwere Ausschreitungen umgeschlagen.
Publiziert: vor 20 Minuten
Kommentieren
News Ausland
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen