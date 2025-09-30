Starke Regenfälle und Gewitter haben die Balearen heimgesucht. Auf Ibiza sorgte der Regen für massive Überschwemmungen am Flughafen, während auf Mallorca Einsatzkräfte Keller auspumpen mussten und Landwirte schwere Verluste beklagen.

Daniel Macher Redaktor News

Auf den Baleraren ist derzeit Land unter: Auf der Ferieninsel Ibiza schlug das Wetter in der Nacht auf Dienstag am brutalsten zu. Nahe dem Flughafen prasselten innert weniger Stunden 74 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. In den sozialen Netzwerken sind Videos zu sehen, die das Ausmass der Überflutungen am Airport zeigen. Auch in der bekannten Partyhochburg Sant Antoni de Portmany regnete es heftig: 66 Liter pro Quadratmeter.

Der spanische Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern auf den Balearen. Die Meteorologen riefen am Dienstag die höchste Warnstufe für Ibiza und Formentera aus: Es bestehe «extreme Gefahr» durch mögliche Überschwemmungen und plötzliche Sturzfluten wegen «sintflutartiger Regenfälle», erklärte der Wetterdienst im Onlinedienst X.

Auch auf Mallorca wüteten die Gewitter und der Starkregen, vor allem im Südosten. In Santanyí fielen zwischen 20 Uhr und 8 Uhr morgens 41 Liter pro Quadratmeter, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet. Die Einsatzkräfte mussten 19-mal ausrücken, meistens, um überschwemmte Keller leer zu pumpen. In Felanitx retteten sie am Dienstagmorgen einen Mann aus seinem Auto, das auf einer gefluteten Strasse feststeckte.

Flughafen-Stress hält an

Am Flughafen Mallorca kämpfen die Crews weiter mit den Folgen des Unwetters. Bereits am Montag und in der Nacht kam es zu Verspätungen von bis zu zwei Stunden. Auch am Dienstagmorgen starten und landen viele Maschinen noch immer mit rund einer Stunde Verspätung.

Bereits am Montag sorgte Hagel für massive Schäden im Norden Mallorcas. In der Gemeinde Sa Pobla traf es die Landwirte besonders hart: Ein Grossteil ihrer Kartoffelfelder wurde durch den Hagelschlag zerstört.

Auf Mallorca bleibt es ungemütlich. Für die Regionen Tramuntana, Süden und Osten gilt bis 15 Uhr die Warnstufe Orange (Regen und Gewitter). Auch am Dienstagnachmittag kann es weiterhin lokal stark regnen.

