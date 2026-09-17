Die Strasse von Hormus bleibt blockiert! Der iranische Top-Berater Mohammad Bagher Zolghadr verlangt den Machtverlust von Trump und Netanyahu als Bedingung für eine Öffnung des strategischen Seewegs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Iran will Strasse von Hormus nur öffnen, wenn Trump und Netanyahu weg sind

Berater Zolghadr nennt dies «erste Phase der Rache» für Iran

200 Tage Widerstand und viele Tote gilt es laut Zolghadr zu rächen

Marian Nadler Redaktor News

Das werden die Regierungschefs in Washington und Tel Aviv gar nicht gerne hören: Mohammad Bagher Zolghadr (72), politischer Berater des iranischen Obersten Führers Modschtaba Chamenei (57), hat in einer am Donnerstag veröffentlichten Botschaft deutlich gemacht, dass die wichtige Seestrasse von Hormus erst wieder öffnen werde, wenn Donald Trump (80) und Benjamin Netanyahu (76) von der Macht entfernt seien. Das berichtet die iranische Nachrichtenagentur Wana.

In seiner Botschaft beschrieb Zolghadr die vergangenen 200 Tage als eine Zeit des Widerstands und der Standhaftigkeit des iranischen Volkes. Gleichzeitig betonte er die Notwendigkeit, die in dem Krieg getöteten Zivilisten und Militärangehörigen zu rächen.

Vor allem der letzte Teil seiner Botschaft hatte es in sich. Darin erklärte Zolghadr wörtlich: «Unsere Kämpfer werden die Strasse von Hormus erst dann wieder öffnen, wenn der kriminelle Trump und der blutrünstige Netanyahu von der Macht entfernt sind, und dies ist die erste Phase der Rache des iranischen Volkes.»