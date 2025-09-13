Mehr als 100'000 Menschen bei rechter Grossdemo in London

Rechtsextreme Massenkundgebung in London: Über 100'000 Demonstranten fordern unter Führung von Tommy Robinson strengere Asylgesetze. Eine kleinere Gegendemonstration fand ebenfalls statt. Die Polizei musste stellenweise eingreifen.

Darum gehts Grossdemonstration der rechten Szene in Grossbritannien mit über 100'000 Teilnehmern

Tommy Robinson führte den Aufzug an, Steve Bannon als geplanter Redner

Gegendemonstration mit etwa 5000 Teilnehmern, Polizei musste eingreifen

Bei einer Grossdemonstration der rechten Szene in Grossbritannien sind nach Schätzungen der Polizei in London mehr als 100'000 Menschen auf die Strasse gegangen. Das teilte die Polizei auf dpa-Anfrage mit. Angeführt und organisiert wurde der Aufzug von dem bekannten britischen Rechtsextremisten Tommy Robinson (42). Auf Plakaten und Fahnen waren Slogans für eine schärfere Asylpolitik zu lesen. So zum Beispiel «Stoppt die Boote» oder «Schickt sie nach Hause», wie unter anderem der Sender Sky berichtete.

Die Teilnehmer bei einer Gegendemonstration schätzte die Polizei auf etwa 5000. Genaue Zahlen seien bei solchen Grossveranstaltungen allerdings schwer zu bestimmen, hiess es. Die Polizei verwende Aufnahmen von Überwachungskameras und Polizeihubschraubern.

Auftritt von Steve Bannon geplant

Bereits kurz nach Mittag waren die Strassen im Zentrum Londons voller Menschen mit Union-Jack-Flaggen und englischen Flaggen. Auch Sprechchöre gegen den britischen Premierminister Keir Starmer (63) waren laut Sky zu hören.

Nach Angaben der Met Police griff eine Gruppe von Demonstranten im Regierungsviertel Polizeibeamte mit Projektilen an. Diese hätten versucht, in einen abgesperrten Bereich zu gelangen, teilte die Behörde in einem X-Beitrag mit. Daraufhin habe die Polizei Gewalt anwenden müssen, um zu verhindern, dass die Absperrung durchbrochen werde. Diese sei dort errichtet worden, um die Demonstranten von Teilnehmern der Gegendemo zu trennen.

Geplant war noch eine Kundgebung im Regierungsviertel in Westminster, darunter als Redner auch der ehemalige Stratege von US-Präsident Donald Trump (79), Steve Bannon (71), wie die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Robinson berichtete.

Robinson musste in Haft

Tommy Robinson, der eigentlich Stephen Yaxley-Lennon heisst, ist einer der bekanntesten Rechtsextremen Grossbritanniens und höchst umstritten. Der frühere Chef der rechtsextremen Vereinigung English Defence League ist bekannt für seine islamfeindlichen Aktivitäten.

Erst im Oktober 2024 musste Robinson in Haft. Trotz einer gerichtlichen Unterlassungsverfügung hatte er falsche Behauptungen über einen syrischen Flüchtling verbreitet. Monate später wurde er wieder entlassen.