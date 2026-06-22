Die Rücktrittsgerüchte reissen nicht ab: Am Montag wird sich der britische Premierminister Keir Starmer vermutlich bei einem öffentlichen Auftritt erklären.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Keir Starmer könnte Montag Rücktritt als Premierminister Grossbritanniens verkünden

US-Präsident Trump kritisiert Starmer wegen Einwanderung und Energiepolitik

Andy Burnham wird als Favorit für Nachfolge gehandelt

Marian Nadler Redaktor News

Rücktritt oder nicht? Ganz Grossbritannien wartet am Montag auf ein Statement von Premierminister Keir Starmer (63). Für gewöhnlich gut informierte Medien wie «The Guardian» und «The Observer» berichteten, dass der Labour-Politiker am Montag seinen Abgang verkünden will. Starmer stand zuletzt unter zunehmendem Druck aus der eigenen Partei. Auch seine Umfragewerte waren enttäuschend gewesen.

Vor dem Wochenende hatte Starmer noch betont, im Amt bleiben zu wollen. Obwohl ihm mehrere Abgeordnete und Kabinettsmitglieder der Labour-Partei zum Rücktritt geraten haben sollen, darunter laut Sky News unter anderem Aussenministerin Yvette Cooper (57). Nun doch der Sinneswandel?

Darauf deutet auch ein Post von US-Präsident Donald Trump (80) von Sonntag hin. Der Republikaner wünschte dem Labour-Politiker in einem Post auf Truth Social am Sonntag «alles Gute». «Keir Starmer wird als Premierminister des Vereinigten Königreichs zurücktreten», gab der US-Präsident bekannt. Starmer habe «bei zwei sehr wichtigen Themen kläglich versagt – Einwanderung und Energie», so Trump weiter. Als Favorit auf die Nachfolge gilt Starmers Rivale Andy Burnham, Gemeindepräsident der Greater-Manchester-Region.