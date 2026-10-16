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Bis zu 4700 Jahre alt
Ältestes Schiffswrack der Welt entdeckt

Vor der türkischen Mittelmeerküste entdecken Archäologen einen uralten Fund. Sie finden Spuren einer 4400 Jahre alten Ladung. Es könnte somit das älteste bekannte Handelsschiff sein.
Publiziert: vor 1 Minute
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