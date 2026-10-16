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Spuren in Türkei: Forscher finden 4700 Jahre altes Wrack
Bis zu 4700 Jahre alt
Ältestes Schiffswrack der Welt entdeckt
Vor der türkischen Mittelmeerküste entdecken Archäologen einen uralten Fund. Sie finden Spuren einer 4400 Jahre alten Ladung. Es könnte somit das älteste bekannte Handelsschiff sein.
Publiziert: vor 1 Minute
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Jessie Kilian
Redaktorin Video
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