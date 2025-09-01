Am Wochenende kursierte die Meldung, Trump sei tot. Nun hat der US-Präsident mit den Gerüchten aufgeräumt.

1/4 Dieser Fleck war Anlass für die Spekulationen. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Trump äussert sich zu Gesundheitsgerüchten: Fühlt sich besser denn je

Spekulationen entstanden durch dunklen Fleck auf Trumps Hand und leeren Terminplan

Trump veröffentlichte ein Statement mit nur sechs Wörtern auf Truth Social

Janine Enderli Redaktorin News

In den vergangenen Tagen machten Schlagzeilen über Donald Trumps (79) Gesundheitszustand die Runde. Die Spekulationen wurden immer wilder. Einige User platzierten sogar das Gerücht, Trump werde bald sterben.

Die Spekulationen kamen einerseits zustande, weil Beobachter einen dunklen Fleck auf Trumps Hand entdeckt hatten. Des Weiteren hatte Trump tagelang nichts in seinem Terminplan stehen.

Nun wurde es Trump wohl zu bunt. Er äusserte sich auf Truth Social persönlich zu seiner Gesundheit. Zugegeben: Das Statement ist nicht wirklich lang. Es beinhaltet nur sechs Wörter. «NEVER FELT BETTER IN MY LIFE.» Auf Deutsch: «Ich habe mich in meinem Leben noch nie besser gefühlt.»

Vance-Interview befeuerte Gerüchte

Er wurde am Sonntag zudem gesehen, wie er mit seinen Enkelkindern zu einer Runde Golf aufbrach und zeigte sich somit wieder in der Öffentlichkeit.

Die Gerüchteküche wurde zusätzlich durch ein Interview mit US-Vizepräsident J. D. Vance (41) angeheizt. Im Interview mit «USA Today» brachte sich Vance im Falle einer «schrecklichen Tragödie» für das Präsidentenamt in Stellung. Gleichzeitig betonte er jedoch auch, der Republikaner sei «topfit».

Die Gesundheit von exponierten Personen, wie Präsidenten und Mitgliedern von Königshäusern, stehen immer wieder im Fokus von Gerüchten. Ein Beispiel: Vor drei Jahren glaubten einige User, Kreml-Chef Putin könnte bald blind werden und leide an einer Krebserkrankung. Die unbestätigten Berichte wurden damals schnell zurückgewiesen.