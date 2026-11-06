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Er pendelt in der Luft
Spektakulärer Helikopter-Stunt geht viral

Ein chinesischer Kampfhelikopter schwingt waghalsig wie eine Schaukel durch die Luft. Das Manöver aus Tianjin sorgt auf Social Media für Furore.
Publiziert: vor 53 Minuten
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